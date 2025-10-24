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شاهد بالأسماء.. فوز 6 طلاب سعوديين بجائزة التفوق الدراسي بالكويت

تهدف لتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون

رفع ستة طلاب سعوديين عَلَم الوطن عاليًا بعد حصولهم اليوم على جائزة التفوق الدراسي للتعليم العام ضمن دورتها الـ12، التي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج ووزارة التربية بدولة الكويت.

والمكرَّمون هم: الطالب إياد محمد الغامدي من ابتدائية العزيزية في المخواة، الطالبة درر بنت حامد الغامدي من الابتدائية الأولى للتحفيظ بالجبيل، الطالب وليد بن محمد القرني من متوسطة (أبو موسى الأشعري) في بيشة، الطالبة حنين بنت محمد صميلي من متوسطة ديحمة في جازان، الطالب نواف بن عبد الرحمن عاكش من ثانوية ضمد في صبيا والطالبة أثير بنت عبد الله الخضير من ثانوية نورة الجبر في الأحساء.

وتهدف الجائزة إلى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة، والاستثمار في الإنسان. كما تجسد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم، وصناعة إنسان الغد الخليجي.

الكويت جائزة التفوق الدراسي للتعليم العام مكتب التربية العربي لدول الخليج وزارة التربية بالكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالأسماء.. فوز 6 طلاب سعوديين بجائزة التفوق الدراسي بالكويت
سبق

رفع ستة طلاب سعوديين عَلَم الوطن عاليًا بعد حصولهم اليوم على جائزة التفوق الدراسي للتعليم العام ضمن دورتها الـ12، التي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج ووزارة التربية بدولة الكويت.

والمكرَّمون هم: الطالب إياد محمد الغامدي من ابتدائية العزيزية في المخواة، الطالبة درر بنت حامد الغامدي من الابتدائية الأولى للتحفيظ بالجبيل، الطالب وليد بن محمد القرني من متوسطة (أبو موسى الأشعري) في بيشة، الطالبة حنين بنت محمد صميلي من متوسطة ديحمة في جازان، الطالب نواف بن عبد الرحمن عاكش من ثانوية ضمد في صبيا والطالبة أثير بنت عبد الله الخضير من ثانوية نورة الجبر في الأحساء.

وتهدف الجائزة إلى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة، والاستثمار في الإنسان. كما تجسد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم، وصناعة إنسان الغد الخليجي.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:22 PM

شاهد بالأسماء.. فوز 6 طلاب سعوديين بجائزة التفوق الدراسي بالكويت

تهدف لتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
6,013

رفع ستة طلاب سعوديين عَلَم الوطن عاليًا بعد حصولهم اليوم على جائزة التفوق الدراسي للتعليم العام ضمن دورتها الـ12، التي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج ووزارة التربية بدولة الكويت.

والمكرَّمون هم: الطالب إياد محمد الغامدي من ابتدائية العزيزية في المخواة، الطالبة درر بنت حامد الغامدي من الابتدائية الأولى للتحفيظ بالجبيل، الطالب وليد بن محمد القرني من متوسطة (أبو موسى الأشعري) في بيشة، الطالبة حنين بنت محمد صميلي من متوسطة ديحمة في جازان، الطالب نواف بن عبد الرحمن عاكش من ثانوية ضمد في صبيا والطالبة أثير بنت عبد الله الخضير من ثانوية نورة الجبر في الأحساء.

وتهدف الجائزة إلى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة، والاستثمار في الإنسان. كما تجسد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم، وصناعة إنسان الغد الخليجي.

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