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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من ٤٠ ألف منشط وقائي وتوعوي

استهدفت مليون مستفيد عبر حملة "وليسعك بيتك"

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خلال حملة "وليسعك بيتك" أكثر من ٤٠ ألف منشط وقائي وتوعوي منذ انطلاقها بتوجيه من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتوعية المجتمع من خطر جائحة كورونا.

وقد تم نشر المحتوى الوقائي والتوعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الإلكترونية واللوحات، مستهدفة أكثر من مليون مستفيد عبر شتى الوسائل المتاحة بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، حيث تضمنت التوعية عن بعد نشر أكثر من ٤٨ منتجاً توعوياً ووقائياً، نشرت عبر ١٥٧ لوحة مختلفة في عموم المنطقة، وكان للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية بخطر هذا الوباء والتذكير بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك.

من جهته نوه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بالجهود العظيمة والمستمرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لوقاية المواطن والمقيم من خطر جائحة كورونا، والحد من انتشارها.

يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سير أكثر من ٣٠٠ دورية ميدانية لتنبيه الناس بأهمية عدم التجول والإلتزام بالتعليمات الواردة في ذلك.

فيروس كورونا الجديد

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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من ٤٠ ألف منشط وقائي وتوعوي
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خلال حملة "وليسعك بيتك" أكثر من ٤٠ ألف منشط وقائي وتوعوي منذ انطلاقها بتوجيه من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتوعية المجتمع من خطر جائحة كورونا.

وقد تم نشر المحتوى الوقائي والتوعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الإلكترونية واللوحات، مستهدفة أكثر من مليون مستفيد عبر شتى الوسائل المتاحة بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، حيث تضمنت التوعية عن بعد نشر أكثر من ٤٨ منتجاً توعوياً ووقائياً، نشرت عبر ١٥٧ لوحة مختلفة في عموم المنطقة، وكان للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية بخطر هذا الوباء والتذكير بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك.

من جهته نوه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بالجهود العظيمة والمستمرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لوقاية المواطن والمقيم من خطر جائحة كورونا، والحد من انتشارها.

يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سير أكثر من ٣٠٠ دورية ميدانية لتنبيه الناس بأهمية عدم التجول والإلتزام بالتعليمات الواردة في ذلك.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
07:58 PM

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من ٤٠ ألف منشط وقائي وتوعوي

استهدفت مليون مستفيد عبر حملة "وليسعك بيتك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خلال حملة "وليسعك بيتك" أكثر من ٤٠ ألف منشط وقائي وتوعوي منذ انطلاقها بتوجيه من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتوعية المجتمع من خطر جائحة كورونا.

وقد تم نشر المحتوى الوقائي والتوعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الإلكترونية واللوحات، مستهدفة أكثر من مليون مستفيد عبر شتى الوسائل المتاحة بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، حيث تضمنت التوعية عن بعد نشر أكثر من ٤٨ منتجاً توعوياً ووقائياً، نشرت عبر ١٥٧ لوحة مختلفة في عموم المنطقة، وكان للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية بخطر هذا الوباء والتذكير بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك.

من جهته نوه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بالجهود العظيمة والمستمرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لوقاية المواطن والمقيم من خطر جائحة كورونا، والحد من انتشارها.

يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سير أكثر من ٣٠٠ دورية ميدانية لتنبيه الناس بأهمية عدم التجول والإلتزام بالتعليمات الواردة في ذلك.

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