جامعة المؤسس تنظم برنامجاً لتدريب 50 طالباً متميزاً بجامعة أكسفورد

تحت عنوان الذكاء الاصطناعي واكتشاف الأدوية ويستمر لمدة أسبوعين

تنظم جامعة الملك عبد العزيز برنامجاً للتبادل الطلابي بعنوان "الذكاء الاصطناعي واكتشافات الأدوية" وذلك بالتعاون مع جامعة أكسفورد العريقة.



وانطلق البرنامج أمس ويستمر لمدة أسبوعين بواقع أكثر من ٤٥ ساعة تدريبية تفاعلية؛ حيث يشمل البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية وورش العمل الافتراضية التي يقدمها نخبة من كبار علماء وباحثي جامعة أكسفورد، وجامعة الملك عبد العزيز، وعدد من الباحثين في الجامعات العالمية الأخرى والمتخصصين في مجالات اكتشافات الأدوية والذكاء الاصطناعي.



ويشارك في البرنامج عدد من الباحثين وذوي القرار في شركات صناعة وتطوير الأدوية العملاقة والشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل فايزر، اكسنشيا، بنفولنت.



وسيتم خلال البرنامج تدريب أكثر من ٥٠ طالبًا طالبة من طلبة جامعة الملك عبدالعزيز المتميزين بمختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) ومن كليات مختلفة مثل العلوم والطب والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والهندسة والحاسبات؛ حيث يأتي هذا البرنامج كجزء من مبادرات جامعة الملك عبدالعزيز تدريب الطلبة في أقوى الجامعات العالمية والتنوع العلمي في التخصصات والدرجات العلمية، بالإضافة إلى إثراء وتنمية مهارات الطلبة وتطويرها ودمج المعارف تعزيزًا لأهمية التخصصات البينية بين مختلف التخصصات واستخدام المهارات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لفهم نشوء الأمراض ذات الأهمية في المجتمع السعودي وتصميم ونمذجة الأدوية العلاجي لها.



ويشرف على البرنامج مركز جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أكسفورد للذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة، الذي يعتبر أول مركز ابتكار دولي بين الجامعتين يسعى إلى تنمية مهارات البحث والابتكار للطلبة وتعريفهم بأهم التقنيات الرقمية وأحدث التطبيقات ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي وتسخيرها لرفع جودة الحياة وتعزيز الصحة تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠؛ حيث تم العمل على تنظيم برنامج عالي المستوى وبالتعاون مع أفضل الباحثين بجامعة أكسفورد في مجالات الذكاء الاصطناعي واكتشافات الأدوية، ويتضمن خمس محاور رئيسية وهي: المعلوماتية الحيوية، الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، الذكاء الاصطناعي والجينوم، تطوير العلاجات الدقيقة ونمذجة الأودية العلاجية.