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"العواد" يؤكد أهمية العمل الدؤوب لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بما يتواكب مع الجهود المبذولة للمملكة

عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اليوم، اجتماعها الثاني للعام الحالي 1442هـ (2021م) "عن بعد" برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد.

وافتتح الدكتور "العواد" الاجتماع بتوجيه الشكر للقيادة الكريمة على ما تلقاه لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص من دعم وتوجيه بما يحفظ حقوق الإنسان ويحمي ضحايا الاتجار ويتصدى لهذه الجريمة، كما وجّه شكره لجميع الجهات المعنية التي ساهمت في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص.

شهد الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتم استعراض تقرير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار.

كما تناول الاجتماع زيادة مستوى التنسيق ورصد كافة المخالفات والانتهاكات المرتبطة بقضايا الاتجار والتحقيق فيها، والتأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية من خلال عقد البرامج التدريبية المتخصصة ليشمل عدد أكبر من المختصين بالجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، أكد "العواد" أهمية استمرار الجهود والعمل الدؤوب على مكافحة هذه الجريمة التي تُعد من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان بما يتواكب مع ما تبذله المملكة من جهود متواصلة ومستمرة لمكافحة هذه الجريمة انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الانسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يؤكد أهمية العمل الدؤوب لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بما يتواكب مع الجهود المبذولة للمملكة
سبق

عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اليوم، اجتماعها الثاني للعام الحالي 1442هـ (2021م) "عن بعد" برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد.

وافتتح الدكتور "العواد" الاجتماع بتوجيه الشكر للقيادة الكريمة على ما تلقاه لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص من دعم وتوجيه بما يحفظ حقوق الإنسان ويحمي ضحايا الاتجار ويتصدى لهذه الجريمة، كما وجّه شكره لجميع الجهات المعنية التي ساهمت في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص.

شهد الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتم استعراض تقرير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار.

كما تناول الاجتماع زيادة مستوى التنسيق ورصد كافة المخالفات والانتهاكات المرتبطة بقضايا الاتجار والتحقيق فيها، والتأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية من خلال عقد البرامج التدريبية المتخصصة ليشمل عدد أكبر من المختصين بالجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، أكد "العواد" أهمية استمرار الجهود والعمل الدؤوب على مكافحة هذه الجريمة التي تُعد من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان بما يتواكب مع ما تبذله المملكة من جهود متواصلة ومستمرة لمكافحة هذه الجريمة انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الانسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
07:33 PM

"العواد" يؤكد أهمية العمل الدؤوب لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بما يتواكب مع الجهود المبذولة للمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اليوم، اجتماعها الثاني للعام الحالي 1442هـ (2021م) "عن بعد" برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد.

وافتتح الدكتور "العواد" الاجتماع بتوجيه الشكر للقيادة الكريمة على ما تلقاه لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص من دعم وتوجيه بما يحفظ حقوق الإنسان ويحمي ضحايا الاتجار ويتصدى لهذه الجريمة، كما وجّه شكره لجميع الجهات المعنية التي ساهمت في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص.

شهد الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتم استعراض تقرير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار.

كما تناول الاجتماع زيادة مستوى التنسيق ورصد كافة المخالفات والانتهاكات المرتبطة بقضايا الاتجار والتحقيق فيها، والتأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية من خلال عقد البرامج التدريبية المتخصصة ليشمل عدد أكبر من المختصين بالجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، أكد "العواد" أهمية استمرار الجهود والعمل الدؤوب على مكافحة هذه الجريمة التي تُعد من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان بما يتواكب مع ما تبذله المملكة من جهود متواصلة ومستمرة لمكافحة هذه الجريمة انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الانسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.

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