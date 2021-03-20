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عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": حالة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
10:30 AM

عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": حالة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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