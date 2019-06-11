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"الزهراني" و"الحكمي" إلى رتبة لواء ركن

صدر الأمر السامي بترقية مساعد قائد قوة جازان العميد ركن أحمد بن عتيق الزهراني، ومدير عمليات قوة جازان العميد الركن فيصل بن يحيى عطية الحكمي، إلى رتبة "لواء ركن".

وأعرب اللواء ركن الزهراني، واللواء ركن الحكمي، عن شكرهما وتقديرهما لولاة الأمر -حفظهم الله- ووعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

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"الزهراني" و"الحكمي" إلى رتبة لواء ركن
سبق

صدر الأمر السامي بترقية مساعد قائد قوة جازان العميد ركن أحمد بن عتيق الزهراني، ومدير عمليات قوة جازان العميد الركن فيصل بن يحيى عطية الحكمي، إلى رتبة "لواء ركن".

وأعرب اللواء ركن الزهراني، واللواء ركن الحكمي، عن شكرهما وتقديرهما لولاة الأمر -حفظهم الله- ووعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
05:57 PM

"الزهراني" و"الحكمي" إلى رتبة لواء ركن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدر الأمر السامي بترقية مساعد قائد قوة جازان العميد ركن أحمد بن عتيق الزهراني، ومدير عمليات قوة جازان العميد الركن فيصل بن يحيى عطية الحكمي، إلى رتبة "لواء ركن".

وأعرب اللواء ركن الزهراني، واللواء ركن الحكمي، عن شكرهما وتقديرهما لولاة الأمر -حفظهم الله- ووعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,560
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6.7 مليار دولار

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