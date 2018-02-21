"التويجري": الجنادرية ملتقى ثقافي يجسد العناية بالموروث الحضاري للمملكة

​عقب زيارته لعدد من أجنحة الأجهزة الحكومية والأهلية

أكد المدير العام للشؤون المالية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد الرحمن بن عبد الله التويجري أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية يمثل ملتقى ثقافيًّا كبيرًا يجسِّد عناية ورعاية القيادة بالموروث الحضاري للمملكة، الذي يفتخر به كل مواطن يعيش على ثرى هذه البلاد المباركة.

جاء ذلك عقب زيارته عددًا من أجنحة الأجهزة الحكومية والأهلية بالجنادرية، شملت: جناح المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، وجناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمع خلالها لشرح موجز من المشرفين على تلك الأجنحة عن الخدمات التي يقدمونها في إطار الرسالة المنوطة بهم في إبراز الموروث الثقافي والحضاري الذي تعيشه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وكان "التويجري" زار قبل جولته في الأجنحة جناح الوزارة في المعرض، حيث وقف على أركان الجناح، ثم تحدث المشرف العام على الجناح، عبدالله بن مدلج المدلج عن الخدمات التي يقدمها الجناح وأركانه المتعددة، والمتضمنة عرضا لرسالة الوزارة المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين.