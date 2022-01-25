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ربما نراها في السعودية.. شاهد "أعمدة الرمل" الغريبة النادرة

ربما نرى هذا المشهد النادر والغريب في المملكة قريبًا؛ لكن في وقت سابق من هذا الشهر "يناير"، بدا أحد الشواطئ على بحيرة ميتشيجان الأمريكية وكأنه من عصور ما قبل التاريخ؛ حيث انتشرت "أعمدة الرمل"، وهي منحوتات رملية صغيرة رائعة ومثيرة للدهشة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تتكون "أعمدة الرمل" بسبب الطقس البارد، حين يضرب مناطق رملية قرب الشواطئ.

وعن طريقة تكوّن أعمدة الرمال، تقول الصحيفة: إن الرطوبة تضرب الرمل أولًا، ويأتي الطقس شديد البرودة فيجمد الرمال المبتلة بالرطوبة، ثم تمر الرياح القوية فتأخذ الرمال السائبة غير المجمدة، وتترك لنا الرمال المتجمدة على هيئة أعمدة وتماثيل متنوعة الأشكال، تشبه أحيانًا قطع الشطرنج، وتكون ضخمة أحيانًا حتى يصل ارتفاع بعضها إلى 40 سنتيمترًا.

وحسب الصحيفة، يقول أحد سكان المنطقة، تيري أبوت، لشبكة "فوكس ويذر": "يبدو المكان وكأنه كوكب مختلف عن الأرض.. أنا لم أرَ شيئًا مثل أعمدة الرمال أبدًا، وحين تظهر في الشتاء أُمضِي الكثير من الوقت على الشاطئ لمشاهدتها".

وتقول الصحيفة: لكن أعمدة الرمل لا تدوم طويلًا، فقط بضعة أيام وربما ساعات ثم ترتفع درجة الحرارة فتذوب الأعمدة وتنهار.

وقال جوشوا نوفيكي، وهو مصور من ميتشيجان: إن هذا العام كان "الأطول الذي التقطت فيه صور لأعمدة الرمل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ربما نراها في السعودية.. شاهد "أعمدة الرمل" الغريبة النادرة
سبق

ربما نرى هذا المشهد النادر والغريب في المملكة قريبًا؛ لكن في وقت سابق من هذا الشهر "يناير"، بدا أحد الشواطئ على بحيرة ميتشيجان الأمريكية وكأنه من عصور ما قبل التاريخ؛ حيث انتشرت "أعمدة الرمل"، وهي منحوتات رملية صغيرة رائعة ومثيرة للدهشة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تتكون "أعمدة الرمل" بسبب الطقس البارد، حين يضرب مناطق رملية قرب الشواطئ.

وعن طريقة تكوّن أعمدة الرمال، تقول الصحيفة: إن الرطوبة تضرب الرمل أولًا، ويأتي الطقس شديد البرودة فيجمد الرمال المبتلة بالرطوبة، ثم تمر الرياح القوية فتأخذ الرمال السائبة غير المجمدة، وتترك لنا الرمال المتجمدة على هيئة أعمدة وتماثيل متنوعة الأشكال، تشبه أحيانًا قطع الشطرنج، وتكون ضخمة أحيانًا حتى يصل ارتفاع بعضها إلى 40 سنتيمترًا.

وحسب الصحيفة، يقول أحد سكان المنطقة، تيري أبوت، لشبكة "فوكس ويذر": "يبدو المكان وكأنه كوكب مختلف عن الأرض.. أنا لم أرَ شيئًا مثل أعمدة الرمال أبدًا، وحين تظهر في الشتاء أُمضِي الكثير من الوقت على الشاطئ لمشاهدتها".

وتقول الصحيفة: لكن أعمدة الرمل لا تدوم طويلًا، فقط بضعة أيام وربما ساعات ثم ترتفع درجة الحرارة فتذوب الأعمدة وتنهار.

وقال جوشوا نوفيكي، وهو مصور من ميتشيجان: إن هذا العام كان "الأطول الذي التقطت فيه صور لأعمدة الرمل".

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:41 AM

ربما نراها في السعودية.. شاهد "أعمدة الرمل" الغريبة النادرة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,803

ربما نرى هذا المشهد النادر والغريب في المملكة قريبًا؛ لكن في وقت سابق من هذا الشهر "يناير"، بدا أحد الشواطئ على بحيرة ميتشيجان الأمريكية وكأنه من عصور ما قبل التاريخ؛ حيث انتشرت "أعمدة الرمل"، وهي منحوتات رملية صغيرة رائعة ومثيرة للدهشة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تتكون "أعمدة الرمل" بسبب الطقس البارد، حين يضرب مناطق رملية قرب الشواطئ.

وعن طريقة تكوّن أعمدة الرمال، تقول الصحيفة: إن الرطوبة تضرب الرمل أولًا، ويأتي الطقس شديد البرودة فيجمد الرمال المبتلة بالرطوبة، ثم تمر الرياح القوية فتأخذ الرمال السائبة غير المجمدة، وتترك لنا الرمال المتجمدة على هيئة أعمدة وتماثيل متنوعة الأشكال، تشبه أحيانًا قطع الشطرنج، وتكون ضخمة أحيانًا حتى يصل ارتفاع بعضها إلى 40 سنتيمترًا.

وحسب الصحيفة، يقول أحد سكان المنطقة، تيري أبوت، لشبكة "فوكس ويذر": "يبدو المكان وكأنه كوكب مختلف عن الأرض.. أنا لم أرَ شيئًا مثل أعمدة الرمال أبدًا، وحين تظهر في الشتاء أُمضِي الكثير من الوقت على الشاطئ لمشاهدتها".

وتقول الصحيفة: لكن أعمدة الرمل لا تدوم طويلًا، فقط بضعة أيام وربما ساعات ثم ترتفع درجة الحرارة فتذوب الأعمدة وتنهار.

وقال جوشوا نوفيكي، وهو مصور من ميتشيجان: إن هذا العام كان "الأطول الذي التقطت فيه صور لأعمدة الرمل".

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