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"تركي آل الشيخ": الدوري الجديد سيكون الأقوى لهذا السبب

قال المستشار تركي آل الشيخ؛ في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه متشوق لانطلاق النسخة التي ستبدأ من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وغرّد آل الشيخ؛ قائلاً: "في الانتظار لأقوى نسخة في رأيي لدوري سيدي الأمير محمد بن سلمان.. صفقات نارية، بالتوفيق للجميع ونستمتع إن شاء الله".

وتنطلق غداً الأربعاء منافسات الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين بمباراة الاتحاد مع الفيحاء.

وشهد "الميركاتو الصيفي" هذا الموسم صفقات من العيار الثقيل، مثل انضمام تاليسكا وأبو بكر فينسنت للنصر، وماتيرس بيريرا وموسى ماريجا للهلال، وإيغور كورنادو للاتحاد، وغيرهم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"تركي آل الشيخ": الدوري الجديد سيكون الأقوى لهذا السبب
سبق

قال المستشار تركي آل الشيخ؛ في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه متشوق لانطلاق النسخة التي ستبدأ من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وغرّد آل الشيخ؛ قائلاً: "في الانتظار لأقوى نسخة في رأيي لدوري سيدي الأمير محمد بن سلمان.. صفقات نارية، بالتوفيق للجميع ونستمتع إن شاء الله".

وتنطلق غداً الأربعاء منافسات الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين بمباراة الاتحاد مع الفيحاء.

وشهد "الميركاتو الصيفي" هذا الموسم صفقات من العيار الثقيل، مثل انضمام تاليسكا وأبو بكر فينسنت للنصر، وماتيرس بيريرا وموسى ماريجا للهلال، وإيغور كورنادو للاتحاد، وغيرهم.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
01:47 PM

"تركي آل الشيخ": الدوري الجديد سيكون الأقوى لهذا السبب

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محمد السيّد - الرياض
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11,912

قال المستشار تركي آل الشيخ؛ في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه متشوق لانطلاق النسخة التي ستبدأ من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وغرّد آل الشيخ؛ قائلاً: "في الانتظار لأقوى نسخة في رأيي لدوري سيدي الأمير محمد بن سلمان.. صفقات نارية، بالتوفيق للجميع ونستمتع إن شاء الله".

وتنطلق غداً الأربعاء منافسات الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين بمباراة الاتحاد مع الفيحاء.

وشهد "الميركاتو الصيفي" هذا الموسم صفقات من العيار الثقيل، مثل انضمام تاليسكا وأبو بكر فينسنت للنصر، وماتيرس بيريرا وموسى ماريجا للهلال، وإيغور كورنادو للاتحاد، وغيرهم.

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