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"الأرصاد" يحذر الرياض والشرقية من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات وتستمر للرابعة مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد كلاً من الرياض والشرقية من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التحذير بمنطقة الرياض كلاً من: الأفلاج، والدرعية، والخرج، والرين، والسليل، والعاصمة الرياض، ورماح، وبمنطقة الشرقية كلاً من: الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، ويستمر بالمنطقتين حتى الرابعة من مساء اليوم.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يحذر الرياض والشرقية من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية
سبق

حذر المركز الوطني للأرصاد كلاً من الرياض والشرقية من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التحذير بمنطقة الرياض كلاً من: الأفلاج، والدرعية، والخرج، والرين، والسليل، والعاصمة الرياض، ورماح، وبمنطقة الشرقية كلاً من: الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، ويستمر بالمنطقتين حتى الرابعة من مساء اليوم.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:26 PM

"الأرصاد" يحذر الرياض والشرقية من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات وتستمر للرابعة مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,461

حذر المركز الوطني للأرصاد كلاً من الرياض والشرقية من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التحذير بمنطقة الرياض كلاً من: الأفلاج، والدرعية، والخرج، والرين، والسليل، والعاصمة الرياض، ورماح، وبمنطقة الشرقية كلاً من: الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، ويستمر بالمنطقتين حتى الرابعة من مساء اليوم.

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