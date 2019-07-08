بعد تأخر رواتبهم 12 يومًا.. موظفو بلدية الأفلاج: "طال الصبر والمنتظر مل صبره"!

لم ينالوها رغم إيداع البنوك رواتب موظفي الدولة.. ومصادر: بصدد النزول

لليوم الثاني عشر على التوالي، لا يزال موظفو بلدية الأفلاج ينتظرون نزول رواتبهم رغم إيداع البنوك رواتب موظفي الدولة في موعدها المحدد الشهر الماضي.

وتَسبب تأخر نزول رواتب موظفي بلدية الأفلاج في إحراج البعض منهم ولجوء البعض منهم إلى "السلف" لتوفير مستلزمات أسرته اليومية، ولم تقتصر المعاناة على ذلك فحسب؛ فالبعض لَقِيَ إحراجًا من البنوك والمصارف في كثرة الاستفسار عن عدم تسديد القروض الشخصية، وحتى اللحظة لا يزال بعض موظفي بلدية الأفلاج يرددون بعد تأخر نزول الرواتب لليوم الثاني عشر على التوالي بيت الشعر الشهير "طال الصبر والمنتظر مل صبره".

وكانت بلدية الأفلاج، قد علّقت في وقت سابق على تأخر نزول الرواتب بأنها رفعت المسيرات في وقتها وما زال التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التأخير.

وعلمت مصادر "سبق" أن رواتب موظفي بلدية الأفلاج بصدد النزول في حساباتهم اليوم أو غدًا الثلاثاء.