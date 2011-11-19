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دومة الجندل.. جريان سيل الدلهمية ومطالب بإيجاد تصريف يحمي المساكن

المؤسسة العامة للري والصرف حرصت على تسهيل تصريف الجزء الثاني منه

حرصت المؤسسة العامة للري والصرف على تسهيل تصريف سيل حي الدلهمية صباح اليوم الاثنين بدومة الجندل، الذي تدفق على أجزاء من الحي لعدم وجود تصريف مؤهل ومجهز بالحي.

وكانت بلدية المحافظة قد أنشأت مشروعًا جزئيًّا لتصريف سيل الدلهمية لكنه توقف بالقرب من الحي وبعض المساكن، وبقي مجرى السيل دون تصريف.

ويعد الجزء الثاني من السيل تحت مسؤولية الري والصرف؛ كونه يقع على عدد من المزارع إلا أن الأهم وهو الحي السكني بقي بلا مصرف مؤهل لمجرى السيل.


"سبق" رصدت مجرى سيل الدلهمية الذي يعد من الأودية الهامة؛ كونه يجري داخل المدينة ويمر بعدد من الأحياء، وطالب ساكني الحي المبادرة بإيجاد مصرف للسيل يقلل من خطورته حال جريانه.

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دومة الجندل.. جريان سيل الدلهمية ومطالب بإيجاد تصريف يحمي المساكن
سبق

حرصت المؤسسة العامة للري والصرف على تسهيل تصريف سيل حي الدلهمية صباح اليوم الاثنين بدومة الجندل، الذي تدفق على أجزاء من الحي لعدم وجود تصريف مؤهل ومجهز بالحي.

وكانت بلدية المحافظة قد أنشأت مشروعًا جزئيًّا لتصريف سيل الدلهمية لكنه توقف بالقرب من الحي وبعض المساكن، وبقي مجرى السيل دون تصريف.

ويعد الجزء الثاني من السيل تحت مسؤولية الري والصرف؛ كونه يقع على عدد من المزارع إلا أن الأهم وهو الحي السكني بقي بلا مصرف مؤهل لمجرى السيل.


"سبق" رصدت مجرى سيل الدلهمية الذي يعد من الأودية الهامة؛ كونه يجري داخل المدينة ويمر بعدد من الأحياء، وطالب ساكني الحي المبادرة بإيجاد مصرف للسيل يقلل من خطورته حال جريانه.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
08:52 PM

دومة الجندل.. جريان سيل الدلهمية ومطالب بإيجاد تصريف يحمي المساكن

المؤسسة العامة للري والصرف حرصت على تسهيل تصريف الجزء الثاني منه

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مهنا التميمي - الجوف
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2,871

حرصت المؤسسة العامة للري والصرف على تسهيل تصريف سيل حي الدلهمية صباح اليوم الاثنين بدومة الجندل، الذي تدفق على أجزاء من الحي لعدم وجود تصريف مؤهل ومجهز بالحي.

وكانت بلدية المحافظة قد أنشأت مشروعًا جزئيًّا لتصريف سيل الدلهمية لكنه توقف بالقرب من الحي وبعض المساكن، وبقي مجرى السيل دون تصريف.

ويعد الجزء الثاني من السيل تحت مسؤولية الري والصرف؛ كونه يقع على عدد من المزارع إلا أن الأهم وهو الحي السكني بقي بلا مصرف مؤهل لمجرى السيل.


"سبق" رصدت مجرى سيل الدلهمية الذي يعد من الأودية الهامة؛ كونه يجري داخل المدينة ويمر بعدد من الأحياء، وطالب ساكني الحي المبادرة بإيجاد مصرف للسيل يقلل من خطورته حال جريانه.

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