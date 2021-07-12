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شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

التقطت عدسات المصور الملكي بندر الجلعود صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء مشاهدته نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" رفقة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

ونشر "الجلعود" الصورة على حسابه في "تويتر" معلقاً: "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهم في نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا".

يُذكر أن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، وهي تُعد الزيارة الأولى الخارجية الرسمية للسلطان منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو
سبق

التقطت عدسات المصور الملكي بندر الجلعود صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء مشاهدته نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" رفقة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

ونشر "الجلعود" الصورة على حسابه في "تويتر" معلقاً: "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهم في نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا".

يُذكر أن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، وهي تُعد الزيارة الأولى الخارجية الرسمية للسلطان منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020م.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
02:15 AM
اخر تعديل
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:42 AM

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
7,347

التقطت عدسات المصور الملكي بندر الجلعود صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء مشاهدته نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" رفقة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

ونشر "الجلعود" الصورة على حسابه في "تويتر" معلقاً: "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهم في نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا".

يُذكر أن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، وهي تُعد الزيارة الأولى الخارجية الرسمية للسلطان منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020م.

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