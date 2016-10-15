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بالفيديو.. لم يعد هذا الميت من قبره .. لكن ما فعله كان أغرب

يصرخ من داخل التابوت: "أخرجوني من هذا الظلام"

لم يعد هذا الميت من قبره، ككل الوقائع الغريبة عن الموتى، لكن ما فعله الجندي الأيرلندي السابق شاي برادلي، كان أغرب، ورغم الصدمة الأولى لكنه جعل أهله وأقاربه يضحكون.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، انقلب حزن أقارب المتوفي برادلي في مقاطعة كيلكيني بإيرلندا إلى ضحك ومرح بعد سماعهم أغنية وصراخ فقيدهم من القبر، وتوفي برادلي يوم 8 أكتوبر بعد معاناة طويلة مع المرض.

وخلال مراسم دفنه وبعد أن تم إنزال التابوت إلى القبر، سمع المشيعون صوتًا طرق على التابوت الخشبي وصوت يصرخ "أين أنا؟ اخرجوني من هنا. الظلام دامس"، جعل هذا جميع المشتركين في جنازته يصابون بضحك هستيري، إلى أن سمعوا من القبر أغنية "لقد اتصلت من أجل توديعكم".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الصحيفة البريطانية، أن صفحة المحاربين القدماء على موقع "فيسبوك" نشرت شريط الفيديو المسجل عن مراسم جنازته، وقالت: "لقد سُئلنا مؤخرًا عن الفرق بين الفكاهة العسكرية والمدنية، إنه بسيط.. هذه هي جنازة شاي برادلي في 12 أكتوبر، إنها نموذج للفكاهة العسكرية".

وعن حديثه من قبره، نقلت "الديلي ميل" عن أندريا، ابنة المتوفي برادلي ما حدث قائلة: إن أباها قبل وفاته سجل الرسالة بصوته، وقد قامت بإعادة تشغيلها عبر مكبرات الصوت"، وتضيف: "كان أبي مرحًا يحب الفكاهة، ويعلم أن الموت اقترب، أتمنى أن يكون سعيدًا الآن إذا عرف كم عدد الأشخاص الذين أضحكهم، حتى بعد موته".

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بالفيديو.. لم يعد هذا الميت من قبره .. لكن ما فعله كان أغرب
سبق

لم يعد هذا الميت من قبره، ككل الوقائع الغريبة عن الموتى، لكن ما فعله الجندي الأيرلندي السابق شاي برادلي، كان أغرب، ورغم الصدمة الأولى لكنه جعل أهله وأقاربه يضحكون.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، انقلب حزن أقارب المتوفي برادلي في مقاطعة كيلكيني بإيرلندا إلى ضحك ومرح بعد سماعهم أغنية وصراخ فقيدهم من القبر، وتوفي برادلي يوم 8 أكتوبر بعد معاناة طويلة مع المرض.

وخلال مراسم دفنه وبعد أن تم إنزال التابوت إلى القبر، سمع المشيعون صوتًا طرق على التابوت الخشبي وصوت يصرخ "أين أنا؟ اخرجوني من هنا. الظلام دامس"، جعل هذا جميع المشتركين في جنازته يصابون بضحك هستيري، إلى أن سمعوا من القبر أغنية "لقد اتصلت من أجل توديعكم".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الصحيفة البريطانية، أن صفحة المحاربين القدماء على موقع "فيسبوك" نشرت شريط الفيديو المسجل عن مراسم جنازته، وقالت: "لقد سُئلنا مؤخرًا عن الفرق بين الفكاهة العسكرية والمدنية، إنه بسيط.. هذه هي جنازة شاي برادلي في 12 أكتوبر، إنها نموذج للفكاهة العسكرية".

وعن حديثه من قبره، نقلت "الديلي ميل" عن أندريا، ابنة المتوفي برادلي ما حدث قائلة: إن أباها قبل وفاته سجل الرسالة بصوته، وقد قامت بإعادة تشغيلها عبر مكبرات الصوت"، وتضيف: "كان أبي مرحًا يحب الفكاهة، ويعلم أن الموت اقترب، أتمنى أن يكون سعيدًا الآن إذا عرف كم عدد الأشخاص الذين أضحكهم، حتى بعد موته".

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
05:53 PM

بالفيديو.. لم يعد هذا الميت من قبره .. لكن ما فعله كان أغرب

يصرخ من داخل التابوت: "أخرجوني من هذا الظلام"

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
10,518

لم يعد هذا الميت من قبره، ككل الوقائع الغريبة عن الموتى، لكن ما فعله الجندي الأيرلندي السابق شاي برادلي، كان أغرب، ورغم الصدمة الأولى لكنه جعل أهله وأقاربه يضحكون.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، انقلب حزن أقارب المتوفي برادلي في مقاطعة كيلكيني بإيرلندا إلى ضحك ومرح بعد سماعهم أغنية وصراخ فقيدهم من القبر، وتوفي برادلي يوم 8 أكتوبر بعد معاناة طويلة مع المرض.

وخلال مراسم دفنه وبعد أن تم إنزال التابوت إلى القبر، سمع المشيعون صوتًا طرق على التابوت الخشبي وصوت يصرخ "أين أنا؟ اخرجوني من هنا. الظلام دامس"، جعل هذا جميع المشتركين في جنازته يصابون بضحك هستيري، إلى أن سمعوا من القبر أغنية "لقد اتصلت من أجل توديعكم".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الصحيفة البريطانية، أن صفحة المحاربين القدماء على موقع "فيسبوك" نشرت شريط الفيديو المسجل عن مراسم جنازته، وقالت: "لقد سُئلنا مؤخرًا عن الفرق بين الفكاهة العسكرية والمدنية، إنه بسيط.. هذه هي جنازة شاي برادلي في 12 أكتوبر، إنها نموذج للفكاهة العسكرية".

وعن حديثه من قبره، نقلت "الديلي ميل" عن أندريا، ابنة المتوفي برادلي ما حدث قائلة: إن أباها قبل وفاته سجل الرسالة بصوته، وقد قامت بإعادة تشغيلها عبر مكبرات الصوت"، وتضيف: "كان أبي مرحًا يحب الفكاهة، ويعلم أن الموت اقترب، أتمنى أن يكون سعيدًا الآن إذا عرف كم عدد الأشخاص الذين أضحكهم، حتى بعد موته".

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