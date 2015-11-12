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شرطة الرياض تقبض على يمني اعتدى على رجلَيْن وامرأة خلال عرض في حديقة الملك عبدالله

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة الـ(٨:٠٠) من مساء أمس الاثنين الموافق ١٤٤١/ ٣/ ١٤ حالة اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض. وقد تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه المسرح، وأُلقي القبض عليه، واتضح أنه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قُدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرَّضوا لجروح سطحية، وحالاتهم الصحية مستقرة، ويلقون العناية الطبية اللازمة. وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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شرطة الرياض تقبض على يمني اعتدى على رجلَيْن وامرأة خلال عرض في حديقة الملك عبدالله
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة الـ(٨:٠٠) من مساء أمس الاثنين الموافق ١٤٤١/ ٣/ ١٤ حالة اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض. وقد تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه المسرح، وأُلقي القبض عليه، واتضح أنه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قُدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرَّضوا لجروح سطحية، وحالاتهم الصحية مستقرة، ويلقون العناية الطبية اللازمة. وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
01:03 AM

شرطة الرياض تقبض على يمني اعتدى على رجلَيْن وامرأة خلال عرض في حديقة الملك عبدالله

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,568

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة الـ(٨:٠٠) من مساء أمس الاثنين الموافق ١٤٤١/ ٣/ ١٤ حالة اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض. وقد تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه المسرح، وأُلقي القبض عليه، واتضح أنه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قُدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرَّضوا لجروح سطحية، وحالاتهم الصحية مستقرة، ويلقون العناية الطبية اللازمة. وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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