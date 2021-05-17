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"الخزانة الأمريكية" تُدرج 3 أفراد وكيانًا واحدًا على لائحة العقوبات لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي

مكنوا من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان حول هذا الشأن: إن الأفراد والكيان الذين صُنفوا اليوم، لعبوا دورًا مهمًا في ربط داعش بشبكة من المانحين الدوليين، ومكّنوا داعش من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أنه بموجب هذا الإجراء، ستُحظر جميع الممتلكات والمصالح لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة مع هؤلاء الأفراد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الخزانة الأمريكية" تُدرج 3 أفراد وكيانًا واحدًا على لائحة العقوبات لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي
سبق

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان حول هذا الشأن: إن الأفراد والكيان الذين صُنفوا اليوم، لعبوا دورًا مهمًا في ربط داعش بشبكة من المانحين الدوليين، ومكّنوا داعش من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أنه بموجب هذا الإجراء، ستُحظر جميع الممتلكات والمصالح لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة مع هؤلاء الأفراد.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
10:50 PM

"الخزانة الأمريكية" تُدرج 3 أفراد وكيانًا واحدًا على لائحة العقوبات لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي

مكنوا من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان حول هذا الشأن: إن الأفراد والكيان الذين صُنفوا اليوم، لعبوا دورًا مهمًا في ربط داعش بشبكة من المانحين الدوليين، ومكّنوا داعش من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أنه بموجب هذا الإجراء، ستُحظر جميع الممتلكات والمصالح لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة مع هؤلاء الأفراد.

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