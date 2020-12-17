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توجهوا لتشييع جنازة فكان الموت لهم بالمرصاد.. مقتل 10 أفغان في انفجار قنبلة

5 رجال و3 أطفال وامرأتين من عائلة واحدة

قتل عشرة أفراد من عائلة واحدة اليوم (الثلاثاء)؛ إثر انفجار قنبلة لدى مرور مركبتهم وهم في الطريق للمشاركة في جنازة بشرق أفغانستان.

وأوضح مسؤولون أفغان أن الضحايا كانوا على متن سيارة كبيرة في ولاية خوست عندما وقع الانفجار، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، أفاد المتحدث باسم حاكم ولاية خوست طالب مانغال بأن من بين الضحايا خمسة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال، جميعهم من عائلة واحدة.

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق.

ولم يصدر أي تعليق بعد من طالبان.

انفجار قنبلة أفغانستان

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توجهوا لتشييع جنازة فكان الموت لهم بالمرصاد.. مقتل 10 أفغان في انفجار قنبلة
سبق

قتل عشرة أفراد من عائلة واحدة اليوم (الثلاثاء)؛ إثر انفجار قنبلة لدى مرور مركبتهم وهم في الطريق للمشاركة في جنازة بشرق أفغانستان.

وأوضح مسؤولون أفغان أن الضحايا كانوا على متن سيارة كبيرة في ولاية خوست عندما وقع الانفجار، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، أفاد المتحدث باسم حاكم ولاية خوست طالب مانغال بأن من بين الضحايا خمسة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال، جميعهم من عائلة واحدة.

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق.

ولم يصدر أي تعليق بعد من طالبان.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
03:03 PM

توجهوا لتشييع جنازة فكان الموت لهم بالمرصاد.. مقتل 10 أفغان في انفجار قنبلة

5 رجال و3 أطفال وامرأتين من عائلة واحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل عشرة أفراد من عائلة واحدة اليوم (الثلاثاء)؛ إثر انفجار قنبلة لدى مرور مركبتهم وهم في الطريق للمشاركة في جنازة بشرق أفغانستان.

وأوضح مسؤولون أفغان أن الضحايا كانوا على متن سيارة كبيرة في ولاية خوست عندما وقع الانفجار، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، أفاد المتحدث باسم حاكم ولاية خوست طالب مانغال بأن من بين الضحايا خمسة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال، جميعهم من عائلة واحدة.

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق.

ولم يصدر أي تعليق بعد من طالبان.

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