تفصيلاً، صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على تشكيلٍ عصابي مكوّن من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورّطوا بارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي - المشاعل - العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها (800,000) ريال.

أعلنت شرطة الرياض القبض على تشكيلٍ عصابي مكوّن من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورّطوا في ارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية.

بعد 24 جريمة.. عصابة الـ 7 في قبضة شرطة الرياض وهذا ما تورّطوا فيه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-25 أعلنت شرطة الرياض القبض على تشكيلٍ عصابي مكوّن من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورّطوا في ارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية. تفصيلاً، صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على تشكيلٍ عصابي مكوّن من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورّطوا بارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي - المشاعل - العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها (800,000) ريال. وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 01:25 PM

بعد 24 جريمة.. عصابة الـ 7 في قبضة شرطة الرياض وهذا ما تورّطوا فيه جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة





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أعلنت شرطة الرياض القبض على تشكيلٍ عصابي مكوّن من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورّطوا في ارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية.

تفصيلاً، صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على تشكيلٍ عصابي مكوّن من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورّطوا بارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي - المشاعل - العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها (800,000) ريال.

وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.