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الحلافي: اعتزلنا الإعلام من أجل العمل.. ويحيى عطر الفريق

أكد عبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر، أن لقب السوبر لم يتحقق إلا بتضافر الجهود من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين كافة في النادي.

وقال الحلافي: نحمد الله على هذا اللقب الذي يعتبر تتويجًا لجهود كل أفراد الفريق.

وعن بُعده عن الإعلام قال: هناك طريقان في الرياضة، إما البُعد عن الإعلام، والعمل على الفريق، أو الظهور الإعلامي المتكرر دون عمل. ونحن في إدارة النصر فضّلنا الطريق الأول.

وفي دعابة لنجم الفريق يحيى الشهري قال الحلافي: هذا اللاعب يعتبر عطر الفريق، سواء لعب أو لم يلعب.

السوبر السعودي النصر التعاون كأس السوبر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحلافي: اعتزلنا الإعلام من أجل العمل.. ويحيى عطر الفريق
سبق

أكد عبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر، أن لقب السوبر لم يتحقق إلا بتضافر الجهود من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين كافة في النادي.

وقال الحلافي: نحمد الله على هذا اللقب الذي يعتبر تتويجًا لجهود كل أفراد الفريق.

وعن بُعده عن الإعلام قال: هناك طريقان في الرياضة، إما البُعد عن الإعلام، والعمل على الفريق، أو الظهور الإعلامي المتكرر دون عمل. ونحن في إدارة النصر فضّلنا الطريق الأول.

وفي دعابة لنجم الفريق يحيى الشهري قال الحلافي: هذا اللاعب يعتبر عطر الفريق، سواء لعب أو لم يلعب.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
11:57 PM

الحلافي: اعتزلنا الإعلام من أجل العمل.. ويحيى عطر الفريق

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
5
10,295

أكد عبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر، أن لقب السوبر لم يتحقق إلا بتضافر الجهود من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين كافة في النادي.

وقال الحلافي: نحمد الله على هذا اللقب الذي يعتبر تتويجًا لجهود كل أفراد الفريق.

وعن بُعده عن الإعلام قال: هناك طريقان في الرياضة، إما البُعد عن الإعلام، والعمل على الفريق، أو الظهور الإعلامي المتكرر دون عمل. ونحن في إدارة النصر فضّلنا الطريق الأول.

وفي دعابة لنجم الفريق يحيى الشهري قال الحلافي: هذا اللاعب يعتبر عطر الفريق، سواء لعب أو لم يلعب.

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