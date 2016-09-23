النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

رويترز: صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مواصلة مكاسبها الحادة المسجلة الأربعاء، في ظل تنامي الطلب العالمي على الخام واستمرار القيود على الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي.

وذكرت "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها "رويترز" أن السوق تلقى دعمًا من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، فيما أكدت "أي إن جي" على أن أساسيات النفط لا تزال بنّاءة بشكل خاص في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من سبتمبر الجاري.

وجاءت مكاسب النفط على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في شهر بعدما لمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يتخذ قرارًا برفع الفائدة في العام المقبل.

وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر 0.3% إلى 76.39 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3% عند 72.43 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مواصلة مكاسبها الحادة المسجلة الأربعاء، في ظل تنامي الطلب العالمي على الخام واستمرار القيود على الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي.

وذكرت "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها "رويترز" أن السوق تلقى دعمًا من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، فيما أكدت "أي إن جي" على أن أساسيات النفط لا تزال بنّاءة بشكل خاص في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من سبتمبر الجاري.

وجاءت مكاسب النفط على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في شهر بعدما لمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يتخذ قرارًا برفع الفائدة في العام المقبل.

وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر 0.3% إلى 76.39 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3% عند 72.43 دولارًا للبرميل.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
09:44 AM

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

رويترز: صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
616

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مواصلة مكاسبها الحادة المسجلة الأربعاء، في ظل تنامي الطلب العالمي على الخام واستمرار القيود على الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي.

وذكرت "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها "رويترز" أن السوق تلقى دعمًا من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، فيما أكدت "أي إن جي" على أن أساسيات النفط لا تزال بنّاءة بشكل خاص في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من سبتمبر الجاري.

وجاءت مكاسب النفط على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في شهر بعدما لمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يتخذ قرارًا برفع الفائدة في العام المقبل.

وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر 0.3% إلى 76.39 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 0.3% عند 72.43 دولارًا للبرميل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,898
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,241

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة