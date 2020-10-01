وضع آلية عسكرية ثنائية لحل النزاع بين اليونان وتركيا

عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين

أعلن حلف شمال الأطلسي في بروكسل أنه عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل ، وضعت آلية عسكرية ثنائية لحل النزاع اليوم، وصممت الآلية لتقليل مخاطر الحوادث في شرق البحر الأبيض المتوسط، يشمل إنشاء خط ساخن بين اليونان وتركيا ، لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو.

وأشار الناتو في بيان إلى أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ ، بدأ المحادثات الفنية العسكرية حول حل النزاع، الذي انطلق في أوائل سبتمبر، بعد اتصالات رفيعة المستوى مع كل من اليونان وتركيا.

وقال ستولتنبيرغ إنه يرحب بإنشاء آلية عسكرية لحل النزاع ، التي تحققت من خلال المشاركة البناءة لليونان وتركيا ، وكلاهما من حلفاء الناتو.

وأضاف: "أنه يمكن لآلية الأمان هذه أن تساعد في خلق مساحة للجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاع الأساسي ونحن على استعداد لتطويره بشكل أكبر، سأبقى على اتصال وثيق مع كل الحلفاء".

وأوضح الناتو أيضًا أن نزع الصراع العسكري بين الحلفاء يعد دورًا لعبه الناتو من قبل، وفي التسعينيات، ساعد الناتو في إنشاء آلية مماثلة في المنطقة ، وكانت فعالة في المساعدة على تقليل التوترات وتوفير مساحة لمحادثات دبلوماسية أوسع.