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77 سيدة في الأفلاج يبادرن بالفحص المبكر لسرطان الثدي

خلال يومين عن طريق عيادة متنقلة بالمحافظة

استفادت 77 سيدة في الأفلاج، من الكشف المبكر على سرطان الثدي، عن طريق العيادة المتنقّلة المتواجدة في المحافظة قبل يومين، وشرعت في استقبال المراجعات مساء الاثنين.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج، فهد آل ظافر، لـ"سبق": إن مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالرحمن القاسم، ونائبه ومساعديه ومنسقة برنامج الكشف المبكر "صحة الثدي"، بحضور وفد من إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الرياض؛ دشنوا عيادة العربة المتنقلة للكشف المبكر على سرطان الثدي بالأفلاج، استفادت منها 33 سيدة في يومها الأول، و44 أخرى في اليوم الثاني.

ودعا "آل ظافر" السيدات بالمحافظة للاستفادة من تواجد العربة بمستشفى الأفلاج والمبادرة بالكشف، موضحًا أن العربة ستظلّ حتى بعد غد الخميس.

سرطان الثدي الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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77 سيدة في الأفلاج يبادرن بالفحص المبكر لسرطان الثدي
سبق

استفادت 77 سيدة في الأفلاج، من الكشف المبكر على سرطان الثدي، عن طريق العيادة المتنقّلة المتواجدة في المحافظة قبل يومين، وشرعت في استقبال المراجعات مساء الاثنين.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج، فهد آل ظافر، لـ"سبق": إن مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالرحمن القاسم، ونائبه ومساعديه ومنسقة برنامج الكشف المبكر "صحة الثدي"، بحضور وفد من إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الرياض؛ دشنوا عيادة العربة المتنقلة للكشف المبكر على سرطان الثدي بالأفلاج، استفادت منها 33 سيدة في يومها الأول، و44 أخرى في اليوم الثاني.

ودعا "آل ظافر" السيدات بالمحافظة للاستفادة من تواجد العربة بمستشفى الأفلاج والمبادرة بالكشف، موضحًا أن العربة ستظلّ حتى بعد غد الخميس.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
06:49 PM

77 سيدة في الأفلاج يبادرن بالفحص المبكر لسرطان الثدي

خلال يومين عن طريق عيادة متنقلة بالمحافظة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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استفادت 77 سيدة في الأفلاج، من الكشف المبكر على سرطان الثدي، عن طريق العيادة المتنقّلة المتواجدة في المحافظة قبل يومين، وشرعت في استقبال المراجعات مساء الاثنين.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج، فهد آل ظافر، لـ"سبق": إن مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالرحمن القاسم، ونائبه ومساعديه ومنسقة برنامج الكشف المبكر "صحة الثدي"، بحضور وفد من إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الرياض؛ دشنوا عيادة العربة المتنقلة للكشف المبكر على سرطان الثدي بالأفلاج، استفادت منها 33 سيدة في يومها الأول، و44 أخرى في اليوم الثاني.

ودعا "آل ظافر" السيدات بالمحافظة للاستفادة من تواجد العربة بمستشفى الأفلاج والمبادرة بالكشف، موضحًا أن العربة ستظلّ حتى بعد غد الخميس.

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