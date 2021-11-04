السديس يتفقد منظومة الخدمات في الروضة الشريفة ويوصي ببذل المزيد من الجهد

دعا العاملين إلى استشعار عظمة الأعمال التي يقومون بها في خدمة قاصدي المسجد النبوي

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة ميدانية تفقدية؛ للاطلاع على سير الأعمال في الروضة الشريفة والتوسعات في المسجد النبوي الشريف.

وأوصى العاملين ببذل المزيد من الجهد والاهتمام والإخلاص في العمل، واستشعار عظمة الأعمال التي يقومون بها، في خدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف.