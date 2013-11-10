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خادم الحرمين يرعى غداً حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد

بفروعها الـ 3 "شركاء التنمية والتميز للمنظمات غير الربحية والاستدامة"

يرعى -بمشيئة الله تعالى- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، غداً، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م، بفروعها الثلاثة: «شركاء التنمية»، و«التميز للمنظمات غير الربحية»، و«الاستدامة»، وذلك بمدينة الرياض.

ورفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة حفل تسليم الجائزة وتكريم الفائزين.

وقال: إن الرعاية الملكية تأتي في إطار دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة كافة وتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشروعاتها الحالية والمستقبلية، على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتنوعة والاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات النوعية والتنموية في المجتمع.

وأوضح أن الجائزة تحمل اسم رمز كبير في تاريخ المملكة وتسعى إلى مواصلة نهجه الخير في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية قوية أساسها الإنسان السعودي يسعى للازدهار والرقي بمجتمع تتكافأ فيه الفرص، كما أنها باتت أداة لزيادة الأثر الإيجابي لشرائحها المستهدفة للوصول لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومصدراً لإلهام المتميزين في تنمية المجتمع وابتكار الحلول الخلاقة وتبني الممارسات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

وأكد أن التكريم من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، هو تشجيع على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة، وتحفيز للجميع على وضع بصمة في مسيرة البناء والتنمية.

مما يذكر أن جائزة الملك خالد تمنح سنوياً لزيادة التنافس في تقديم أفضل المبادرات والمشاريع التنموية التي تسجل أثر الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع.

ويتم تسليم الجائزة هذا العام لتسعة فائزين، ففي «شركاء التنمية» حصدت مبادرة «وتين» المركز الأول، فيما حلت مبادرة «إحياء» ثانياً، وجاءت مبادرة «دراجتي السعودية» في المركز الثالث.

أما «التميز للمنظمات غير الربحية»، فقد حقق المركز الأول فيه «جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنوّرة ـ أسرتي»، وجاءت «الجمعية الأولى» في المركز الثاني، فيما حلت «جمعية زهرة لسرطان الثدي» في المركز الثالث.

وفي «الاستدامة» نالت «شركة أرامكو ـ مصفاة ينبع» المركز الأول، فيما حلت «شركة تاتا للخدمات الاستشارية» بالمركز الثاني، و«شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم» في المركز الثالث.

الملك سلمان بن عبدالعزيز جائزة الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يرعى غداً حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد
سبق

يرعى -بمشيئة الله تعالى- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، غداً، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م، بفروعها الثلاثة: «شركاء التنمية»، و«التميز للمنظمات غير الربحية»، و«الاستدامة»، وذلك بمدينة الرياض.

ورفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة حفل تسليم الجائزة وتكريم الفائزين.

وقال: إن الرعاية الملكية تأتي في إطار دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة كافة وتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشروعاتها الحالية والمستقبلية، على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتنوعة والاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات النوعية والتنموية في المجتمع.

وأوضح أن الجائزة تحمل اسم رمز كبير في تاريخ المملكة وتسعى إلى مواصلة نهجه الخير في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية قوية أساسها الإنسان السعودي يسعى للازدهار والرقي بمجتمع تتكافأ فيه الفرص، كما أنها باتت أداة لزيادة الأثر الإيجابي لشرائحها المستهدفة للوصول لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومصدراً لإلهام المتميزين في تنمية المجتمع وابتكار الحلول الخلاقة وتبني الممارسات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

وأكد أن التكريم من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، هو تشجيع على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة، وتحفيز للجميع على وضع بصمة في مسيرة البناء والتنمية.

مما يذكر أن جائزة الملك خالد تمنح سنوياً لزيادة التنافس في تقديم أفضل المبادرات والمشاريع التنموية التي تسجل أثر الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع.

ويتم تسليم الجائزة هذا العام لتسعة فائزين، ففي «شركاء التنمية» حصدت مبادرة «وتين» المركز الأول، فيما حلت مبادرة «إحياء» ثانياً، وجاءت مبادرة «دراجتي السعودية» في المركز الثالث.

أما «التميز للمنظمات غير الربحية»، فقد حقق المركز الأول فيه «جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنوّرة ـ أسرتي»، وجاءت «الجمعية الأولى» في المركز الثاني، فيما حلت «جمعية زهرة لسرطان الثدي» في المركز الثالث.

وفي «الاستدامة» نالت «شركة أرامكو ـ مصفاة ينبع» المركز الأول، فيما حلت «شركة تاتا للخدمات الاستشارية» بالمركز الثاني، و«شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم» في المركز الثالث.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
11:36 AM

خادم الحرمين يرعى غداً حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد

بفروعها الـ 3 "شركاء التنمية والتميز للمنظمات غير الربحية والاستدامة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يرعى -بمشيئة الله تعالى- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، غداً، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م، بفروعها الثلاثة: «شركاء التنمية»، و«التميز للمنظمات غير الربحية»، و«الاستدامة»، وذلك بمدينة الرياض.

ورفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة حفل تسليم الجائزة وتكريم الفائزين.

وقال: إن الرعاية الملكية تأتي في إطار دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة كافة وتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشروعاتها الحالية والمستقبلية، على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتنوعة والاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات النوعية والتنموية في المجتمع.

وأوضح أن الجائزة تحمل اسم رمز كبير في تاريخ المملكة وتسعى إلى مواصلة نهجه الخير في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية قوية أساسها الإنسان السعودي يسعى للازدهار والرقي بمجتمع تتكافأ فيه الفرص، كما أنها باتت أداة لزيادة الأثر الإيجابي لشرائحها المستهدفة للوصول لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومصدراً لإلهام المتميزين في تنمية المجتمع وابتكار الحلول الخلاقة وتبني الممارسات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

وأكد أن التكريم من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، هو تشجيع على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة، وتحفيز للجميع على وضع بصمة في مسيرة البناء والتنمية.

مما يذكر أن جائزة الملك خالد تمنح سنوياً لزيادة التنافس في تقديم أفضل المبادرات والمشاريع التنموية التي تسجل أثر الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع.

ويتم تسليم الجائزة هذا العام لتسعة فائزين، ففي «شركاء التنمية» حصدت مبادرة «وتين» المركز الأول، فيما حلت مبادرة «إحياء» ثانياً، وجاءت مبادرة «دراجتي السعودية» في المركز الثالث.

أما «التميز للمنظمات غير الربحية»، فقد حقق المركز الأول فيه «جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنوّرة ـ أسرتي»، وجاءت «الجمعية الأولى» في المركز الثاني، فيما حلت «جمعية زهرة لسرطان الثدي» في المركز الثالث.

وفي «الاستدامة» نالت «شركة أرامكو ـ مصفاة ينبع» المركز الأول، فيما حلت «شركة تاتا للخدمات الاستشارية» بالمركز الثاني، و«شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم» في المركز الثالث.

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