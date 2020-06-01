إصابة 16 لاعباً بفريق فاسكو دا غاما البرازيلي بفيروس كورونا

أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي، أن نتيجة اختبارات 16 لاعباً لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.

وقال النادي البرازيلي إن 16 لاعباً تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، من أصل 43 خضعوا للاختبار، سيدخلون مرحلة العزل، مقابل تعافي ثلاثة لاعبين آخرين من الفيروس.

وحصل اللاعبون في ريو دي جانيرو على الضوء الأخضر لخوض اختبارات بدنية وتنفيذ تدريبات فردية بدءاً من اليوم الاثنين، لكن دون تلامس واحتكاك مع الزملاء.

ولم تقرر باقي الولايات البرازيلية بعد موعد استئناف أنديتها للتدريبات بشكل تقليدي.