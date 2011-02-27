وقد أسفر القصف شرق مديريتي حيس والجراحي في جبهة الساحل الغربي باليمن عن مقتل 20 من ميليشيات الحوثي وفقًا لما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الانقلابيين على الساحل الغربي؛ ما خلف عددًا من القتلى والجرحى وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين.

التحالف العربي يدمر قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين غرب اليمن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-26 قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الانقلابيين على الساحل الغربي؛ ما خلف عددًا من القتلى والجرحى وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين. وقد أسفر القصف شرق مديريتي حيس والجراحي في جبهة الساحل الغربي باليمن عن مقتل 20 من ميليشيات الحوثي وفقًا لما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439 08:13 PM

التحالف العربي يدمر قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين غرب اليمن خلف 20 قتيلًا حوثيًّا وعددًا من الجرحى





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قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الانقلابيين على الساحل الغربي؛ ما خلف عددًا من القتلى والجرحى وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين.

وقد أسفر القصف شرق مديريتي حيس والجراحي في جبهة الساحل الغربي باليمن عن مقتل 20 من ميليشيات الحوثي وفقًا لما أفادت فضائية "سكاي نيوز".