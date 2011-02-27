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التحالف العربي يدمر قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين غرب اليمن

خلف 20 قتيلًا حوثيًّا وعددًا من الجرحى

قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الانقلابيين على الساحل الغربي؛ ما خلف عددًا من القتلى والجرحى وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين.

وقد أسفر القصف شرق مديريتي حيس والجراحي في جبهة الساحل الغربي باليمن عن مقتل 20 من ميليشيات الحوثي وفقًا لما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

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التحالف العربي يدمر قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين غرب اليمن
سبق

قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الانقلابيين على الساحل الغربي؛ ما خلف عددًا من القتلى والجرحى وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين.

وقد أسفر القصف شرق مديريتي حيس والجراحي في جبهة الساحل الغربي باليمن عن مقتل 20 من ميليشيات الحوثي وفقًا لما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
08:13 PM

التحالف العربي يدمر قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين غرب اليمن

خلف 20 قتيلًا حوثيًّا وعددًا من الجرحى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الانقلابيين على الساحل الغربي؛ ما خلف عددًا من القتلى والجرحى وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا للانقلابيين.

وقد أسفر القصف شرق مديريتي حيس والجراحي في جبهة الساحل الغربي باليمن عن مقتل 20 من ميليشيات الحوثي وفقًا لما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

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