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توجيه من "خالد الفيصل".. تقارير دورية لتقييم أداء الخدمات المقدمة للسكان

يُعدّها فريق يُشكّل من مجلس المنطقة و"الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية"

وجَّه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية؛ لإعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة.

ويهدف ذلك إلى تقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين.

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توجيه من "خالد الفيصل".. تقارير دورية لتقييم أداء الخدمات المقدمة للسكان
سبق

وجَّه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية؛ لإعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة.

ويهدف ذلك إلى تقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:46 AM

توجيه من "خالد الفيصل".. تقارير دورية لتقييم أداء الخدمات المقدمة للسكان

يُعدّها فريق يُشكّل من مجلس المنطقة و"الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,238

وجَّه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية؛ لإعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة.

ويهدف ذلك إلى تقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين.

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