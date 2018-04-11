وزارة الصحة العمانية تسجل 62 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩).
ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٤٦ حالةً، وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء .
سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩).
ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٤٦ حالةً، وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء .فيروس كورونا الجديد
سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩).
ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٤٦ حالةً، وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء .
سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩).
ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٤٦ حالةً، وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء .