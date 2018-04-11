النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الصحة العمانية تسجل 62 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات ٥٤٦ حالةً وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩).

ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٤٦ حالةً، وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وزارة الصحة العمانية تسجل 62 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩).

ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٤٦ حالةً، وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء .

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:10 AM

وزارة الصحة العمانية تسجل 62 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات ٥٤٦ حالةً وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
854

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩).

ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٤٦ حالةً، وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,082
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,262
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,877
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,137

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة