صدر قرار بتكليف أخصائي إدارة الخدمات الصحية، ماجد المنيع، للعمل مساعدًا لمدير مستشفى الملك سعود للصحة العامة، ومشرفًا على مجمع الخدمات الصحية.
"المنيع" مساعداً لمدير مستشفى الملك سعود للصحة العامة
صدر قرار بتكليف أخصائي إدارة الخدمات الصحية، ماجد المنيع، للعمل مساعدًا لمدير مستشفى الملك سعود للصحة العامة، ومشرفًا على مجمع الخدمات الصحية.
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"المنيع" مساعداً لمدير مستشفى الملك سعود للصحة العامةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-30
30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
04:31 PM
"المنيع" مساعداً لمدير مستشفى الملك سعود للصحة العامة
صدر قرار بتكليف أخصائي إدارة الخدمات الصحية، ماجد المنيع، للعمل مساعدًا لمدير مستشفى الملك سعود للصحة العامة، ومشرفًا على مجمع الخدمات الصحية.
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