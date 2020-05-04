"تعليم الشرقية": مشاريع التطوير الجديدة ستحقق نواتج فاعلة

توقّع أن تقود التعليم السعودي إلى التميز والصدارة عالمياً

أكد مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن المشاريع التعليمية الواعدة والقرارات التطويرية البنّاءة التي أصدرتها وزارة التعليم مؤخراً ستقود التعليم السعودي إلى التميز والصدارة على مستوى العالم.

وقال "الشلعان": هذا يدل على مدى العناية والاهتمام من قبل القيادة بالتعليم وتسخير كل الإمكانات للعمل على تطويره والبذل بسخاء على مشاريعه وبرامجه؛ وذلك لإيمان راسخ بأهمية الإنسان والاستثمار فيه؛ لكونه الركيزة الأساسية للبناء والنماء.

وأضاف: مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة" الذي اعتمده وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ يُعدّ مشروعاً سيحقق حلم الكثيرين من الطلاب والطالبات بإتاحة مجالات متعددة وفرص متنوعة، حيث يعد مشروعا متميزا بأهدافه الاستراتيجية وخططه وكوادره وسنكون بتعليمنا مواكبين للأنظمة التعليمية العالمية.

وألمح "الشلعان" إلى أن المشروع سيعمل على ردم الفجوة بين مرحلتين مهمّتين، ويعين الطالب والطالبة على هندسة مستقبله وصياغة ملامحه بما ينسجم مع قدراته ورغباته، وبما يسهم في سدّ احتياجات سوق العمل.

وأشاد بقرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل لجنة رئيسة للخطط الدراسية والمناهج؛ بهدف دعم التوجهات التطويرية، وتحسين نواتج التعلم والمواءمة مع متطلبات التنمية الوطنية، ومهارات القرن "21" والثورة الصناعية الرابعة.

وأردف: هذا المشروعان يُعدَّان من القفزات غير المسبوقة في مسيرة التعليم وسيحدثان نقلة تعليمية نوعية متميزة وغير مسبوقة لتكون الخطط والمناهج منطلقة من ثوابتنا ومحققة لرؤيتنا، ومواكِبة للتطورات العلمية، وبهذه القرارات النوعية سيكون تعليمنا السعودي بمواصفات عالمية تدعم رؤيتنا المحلية.