النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النيابة العامة تحذِّر المواطنين والمقيمين من السلوكيات المجرَّمة في النظام البيئي

أشارت إلى أن العقوبة تصل إلى 5 ملايين والسجن 5 سنوات أو بإحداهما

دعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى التمتع ببيئة آمنة، ونبهت على السلوكيات المجرَّمة في النظام العام للبيئة وعقوباتها، التي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت إنه يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد بالتخلص النهائي منها، والتقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية.

وأضافت النيابة العامة عبر حسابها في "تويتر" بأنه يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قِبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وحددت العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة، أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، وفي حالة العودة يعاقب المخالف بما يصل إلى ضِعْف عقوبتَي السجن والغرامة، أو بإحداهما، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة، أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.

من جانبه، نوّه الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني بما قامت به النيابة العامة، مؤكدًا أنها تعد خطوة مقدرة، وتنم عن حرص ومتابعة في تطبيق الأنظمة والقوانين، وتوعية المجتمع بذلك، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المجرمة التي تتطلب التوقيف.

وأضاف "القحطاني" بأن لجنة مشتركة من النيابة العامة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستعقد اجتماعات بناء على توصيات اللقاء الذي جمع النائب العام والرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ وذلك للنظر في القضايا المتعلقة بالأرصاد والبيئة، وسبل اتخاذ القرارات بشأنها، وتصنيفها في أنظمة النيابة العامة.

وأشاد "القحطاني" بالاهتمام الكبير الذي أولته النيابة العامة لما طرحته الهيئة من ملفات تتعلق بالإشكاليات المتعلقة بالأرصاد والبيئة، بما يحقق النفع والصالح العام وسلامة المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النيابة العامة تحذِّر المواطنين والمقيمين من السلوكيات المجرَّمة في النظام البيئي
سبق

دعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى التمتع ببيئة آمنة، ونبهت على السلوكيات المجرَّمة في النظام العام للبيئة وعقوباتها، التي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت إنه يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد بالتخلص النهائي منها، والتقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية.

وأضافت النيابة العامة عبر حسابها في "تويتر" بأنه يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قِبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وحددت العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة، أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، وفي حالة العودة يعاقب المخالف بما يصل إلى ضِعْف عقوبتَي السجن والغرامة، أو بإحداهما، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة، أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.

من جانبه، نوّه الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني بما قامت به النيابة العامة، مؤكدًا أنها تعد خطوة مقدرة، وتنم عن حرص ومتابعة في تطبيق الأنظمة والقوانين، وتوعية المجتمع بذلك، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المجرمة التي تتطلب التوقيف.

وأضاف "القحطاني" بأن لجنة مشتركة من النيابة العامة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستعقد اجتماعات بناء على توصيات اللقاء الذي جمع النائب العام والرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ وذلك للنظر في القضايا المتعلقة بالأرصاد والبيئة، وسبل اتخاذ القرارات بشأنها، وتصنيفها في أنظمة النيابة العامة.

وأشاد "القحطاني" بالاهتمام الكبير الذي أولته النيابة العامة لما طرحته الهيئة من ملفات تتعلق بالإشكاليات المتعلقة بالأرصاد والبيئة، بما يحقق النفع والصالح العام وسلامة المجتمع.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
11:44 PM

النيابة العامة تحذِّر المواطنين والمقيمين من السلوكيات المجرَّمة في النظام البيئي

أشارت إلى أن العقوبة تصل إلى 5 ملايين والسجن 5 سنوات أو بإحداهما

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
11
3,315

دعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى التمتع ببيئة آمنة، ونبهت على السلوكيات المجرَّمة في النظام العام للبيئة وعقوباتها، التي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت إنه يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد بالتخلص النهائي منها، والتقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية.

وأضافت النيابة العامة عبر حسابها في "تويتر" بأنه يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قِبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وحددت العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة، أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، وفي حالة العودة يعاقب المخالف بما يصل إلى ضِعْف عقوبتَي السجن والغرامة، أو بإحداهما، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة، أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.

من جانبه، نوّه الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني بما قامت به النيابة العامة، مؤكدًا أنها تعد خطوة مقدرة، وتنم عن حرص ومتابعة في تطبيق الأنظمة والقوانين، وتوعية المجتمع بذلك، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المجرمة التي تتطلب التوقيف.

وأضاف "القحطاني" بأن لجنة مشتركة من النيابة العامة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستعقد اجتماعات بناء على توصيات اللقاء الذي جمع النائب العام والرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ وذلك للنظر في القضايا المتعلقة بالأرصاد والبيئة، وسبل اتخاذ القرارات بشأنها، وتصنيفها في أنظمة النيابة العامة.

وأشاد "القحطاني" بالاهتمام الكبير الذي أولته النيابة العامة لما طرحته الهيئة من ملفات تتعلق بالإشكاليات المتعلقة بالأرصاد والبيئة، بما يحقق النفع والصالح العام وسلامة المجتمع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,834
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,506
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,634
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,609

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة