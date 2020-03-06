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"بوتان" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد

تم تشخيصها لدى سائح أمريكي

سجّلت مملكة بوتان أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تمّ تشخيصها لدى سائح أمريكي.

وأفاد مكتب رئيس وزراء مملكة بوتان، اليوم، بأن الرجل البالغ من العمر 76 عاماً وصل إلى بوتان آتياً من الهند في 2 مارس، وتمّ نقله في 5 مارس مصاباً بالحمّى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

بوتان فيروس كورونا الجديد

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"بوتان" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد
سبق

سجّلت مملكة بوتان أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تمّ تشخيصها لدى سائح أمريكي.

وأفاد مكتب رئيس وزراء مملكة بوتان، اليوم، بأن الرجل البالغ من العمر 76 عاماً وصل إلى بوتان آتياً من الهند في 2 مارس، وتمّ نقله في 5 مارس مصاباً بالحمّى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
01:24 PM

"بوتان" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد

تم تشخيصها لدى سائح أمريكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت مملكة بوتان أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تمّ تشخيصها لدى سائح أمريكي.

وأفاد مكتب رئيس وزراء مملكة بوتان، اليوم، بأن الرجل البالغ من العمر 76 عاماً وصل إلى بوتان آتياً من الهند في 2 مارس، وتمّ نقله في 5 مارس مصاباً بالحمّى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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