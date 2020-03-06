وأفاد مكتب رئيس وزراء مملكة بوتان، اليوم، بأن الرجل البالغ من العمر 76 عاماً وصل إلى بوتان آتياً من الهند في 2 مارس، وتمّ نقله في 5 مارس مصاباً بالحمّى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

سجّلت مملكة بوتان أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تمّ تشخيصها لدى سائح أمريكي.

"بوتان" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-06 سجّلت مملكة بوتان أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تمّ تشخيصها لدى سائح أمريكي. وأفاد مكتب رئيس وزراء مملكة بوتان، اليوم، بأن الرجل البالغ من العمر 76 عاماً وصل إلى بوتان آتياً من الهند في 2 مارس، وتمّ نقله في 5 مارس مصاباً بالحمّى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 01:24 PM

"بوتان" تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى سائح أمريكي





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سجّلت مملكة بوتان أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تمّ تشخيصها لدى سائح أمريكي.

وأفاد مكتب رئيس وزراء مملكة بوتان، اليوم، بأن الرجل البالغ من العمر 76 عاماً وصل إلى بوتان آتياً من الهند في 2 مارس، وتمّ نقله في 5 مارس مصاباً بالحمّى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.