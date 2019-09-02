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الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض و"الشرقية" والمدينة والقصيم

سماء غائمة على غرب وشمال غرب ووسط المملكة

توقعات حالة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، والقصيم، والاجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية، وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد حتى مرتفعات المدينة المنوّرة، ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض و"الشرقية" والمدينة والقصيم
سبق

توقعات حالة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، والقصيم، والاجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية، وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد حتى مرتفعات المدينة المنوّرة، ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:13 AM

الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض و"الشرقية" والمدينة والقصيم

سماء غائمة على غرب وشمال غرب ووسط المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعات حالة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، والقصيم، والاجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية، وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد حتى مرتفعات المدينة المنوّرة، ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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