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"الشورى" يوافق على تأسيس مجلس "الدول المطلة على البحر الأحمر"

كما وافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتسوية الدولية

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي جلسته العادية العشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ؛ وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية.

ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

وخلال الجلسة، وافق "الشورى" على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لدراسة فرص الاستثمار في قطاعَي التكرير والبتروكيماويات.

وصدرت موافقة "الشورى" على مشروع مذكرة تفاهم حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال قطاع الثروة المعدنية.

مجلس الشورى الدول المطلة على البحر الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يوافق على تأسيس مجلس "الدول المطلة على البحر الأحمر"
سبق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي جلسته العادية العشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ؛ وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية.

ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

وخلال الجلسة، وافق "الشورى" على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لدراسة فرص الاستثمار في قطاعَي التكرير والبتروكيماويات.

وصدرت موافقة "الشورى" على مشروع مذكرة تفاهم حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال قطاع الثروة المعدنية.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
12:29 PM

"الشورى" يوافق على تأسيس مجلس "الدول المطلة على البحر الأحمر"

كما وافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتسوية الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي جلسته العادية العشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ؛ وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية.

ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

وخلال الجلسة، وافق "الشورى" على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لدراسة فرص الاستثمار في قطاعَي التكرير والبتروكيماويات.

وصدرت موافقة "الشورى" على مشروع مذكرة تفاهم حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال قطاع الثروة المعدنية.

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