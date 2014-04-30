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الملحقية الثقافية بالقاهرة تهنئ "نقلي"

بتعيينه سفيراً لدى جمهورية مصر العربية

رفع الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، الدكتور خالد بن عبدالله النامي، أسمى آيات التهاني والتبريكات للسفير أسامة بن أحمد نقلي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الطلبة السعوديين الدارسين بجمهورية مصر العربية، على الثقة الملكية الغالية بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية مصر العربية، ومندوباً دائمًا للمملكة بجامعة الدول العربية .

ودعا "النامي" المولى -عز وجل- أن يعين السفير "نقلي" على أداء مهامه.

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الملحقية الثقافية بالقاهرة تهنئ "نقلي"
سبق

رفع الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، الدكتور خالد بن عبدالله النامي، أسمى آيات التهاني والتبريكات للسفير أسامة بن أحمد نقلي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الطلبة السعوديين الدارسين بجمهورية مصر العربية، على الثقة الملكية الغالية بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية مصر العربية، ومندوباً دائمًا للمملكة بجامعة الدول العربية .

ودعا "النامي" المولى -عز وجل- أن يعين السفير "نقلي" على أداء مهامه.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
02:42 PM

الملحقية الثقافية بالقاهرة تهنئ "نقلي"

بتعيينه سفيراً لدى جمهورية مصر العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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رفع الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، الدكتور خالد بن عبدالله النامي، أسمى آيات التهاني والتبريكات للسفير أسامة بن أحمد نقلي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الطلبة السعوديين الدارسين بجمهورية مصر العربية، على الثقة الملكية الغالية بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية مصر العربية، ومندوباً دائمًا للمملكة بجامعة الدول العربية .

ودعا "النامي" المولى -عز وجل- أن يعين السفير "نقلي" على أداء مهامه.

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