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كورونا في السعودية.. 99% من المنومين بالعناية المركزة غير مكتملي التحصين

إنفوجرافيك لـ"التواصل الحكومي": العدوى تَحدث بين مكتملي التحصين بنِسَب أقل

كشف مركز التواصل الحكومي، أحدث المعلومات حول لقاحات كورونا بالمملكة؛ مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من هيئة الصحة العامة "وقاية" حول ما يُنشر في المراكز المتخصصة عالميًّا ومحليًّا فيما يخص متغيرات كوفيد19.

وأشار المركز في إنفوجرافيك نَشَره اليوم على حسابه بتويتر، إلى أن متحور دلتا تم رصده من فحوص التسلسل الجيني بالمملكة، وتشير الدراسات إلى أن العدوى في الأشخاص مكتملي التحصين تحدث بنِسَب صغيرة؛ مؤكدًا أن التحصين الكامل باللقاحات المعتمدة، يؤثر إيجابيًّا على المنحنى الوبائي ويسرّع العودة للحياة الطبيعية.

وأضاف المركز أن 99% من المنومين بالعناية المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين؛ حيث أثبتت اللقاحات المعتمدة في المملكة فعاليتها العالية في الحماية من العدوى والمضاعفات.

ولفت إلى أن المنحنى الوبائي ينخفض؛ حيث أثّرت الجرعة الأولى من اللقاح في انحسار المتحورات داخل المملكة، والتي وصلت حتى الآن إلى 36 مليون جرعة لقاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كورونا في السعودية.. 99% من المنومين بالعناية المركزة غير مكتملي التحصين
سبق

كشف مركز التواصل الحكومي، أحدث المعلومات حول لقاحات كورونا بالمملكة؛ مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من هيئة الصحة العامة "وقاية" حول ما يُنشر في المراكز المتخصصة عالميًّا ومحليًّا فيما يخص متغيرات كوفيد19.

وأشار المركز في إنفوجرافيك نَشَره اليوم على حسابه بتويتر، إلى أن متحور دلتا تم رصده من فحوص التسلسل الجيني بالمملكة، وتشير الدراسات إلى أن العدوى في الأشخاص مكتملي التحصين تحدث بنِسَب صغيرة؛ مؤكدًا أن التحصين الكامل باللقاحات المعتمدة، يؤثر إيجابيًّا على المنحنى الوبائي ويسرّع العودة للحياة الطبيعية.

وأضاف المركز أن 99% من المنومين بالعناية المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين؛ حيث أثبتت اللقاحات المعتمدة في المملكة فعاليتها العالية في الحماية من العدوى والمضاعفات.

ولفت إلى أن المنحنى الوبائي ينخفض؛ حيث أثّرت الجرعة الأولى من اللقاح في انحسار المتحورات داخل المملكة، والتي وصلت حتى الآن إلى 36 مليون جرعة لقاح.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:37 AM

كورونا في السعودية.. 99% من المنومين بالعناية المركزة غير مكتملي التحصين

إنفوجرافيك لـ"التواصل الحكومي": العدوى تَحدث بين مكتملي التحصين بنِسَب أقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مركز التواصل الحكومي، أحدث المعلومات حول لقاحات كورونا بالمملكة؛ مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من هيئة الصحة العامة "وقاية" حول ما يُنشر في المراكز المتخصصة عالميًّا ومحليًّا فيما يخص متغيرات كوفيد19.

وأشار المركز في إنفوجرافيك نَشَره اليوم على حسابه بتويتر، إلى أن متحور دلتا تم رصده من فحوص التسلسل الجيني بالمملكة، وتشير الدراسات إلى أن العدوى في الأشخاص مكتملي التحصين تحدث بنِسَب صغيرة؛ مؤكدًا أن التحصين الكامل باللقاحات المعتمدة، يؤثر إيجابيًّا على المنحنى الوبائي ويسرّع العودة للحياة الطبيعية.

وأضاف المركز أن 99% من المنومين بالعناية المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين؛ حيث أثبتت اللقاحات المعتمدة في المملكة فعاليتها العالية في الحماية من العدوى والمضاعفات.

ولفت إلى أن المنحنى الوبائي ينخفض؛ حيث أثّرت الجرعة الأولى من اللقاح في انحسار المتحورات داخل المملكة، والتي وصلت حتى الآن إلى 36 مليون جرعة لقاح.

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