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بسبب كسوف الشمس.. رئيس الأرصاد يوجه ببدء الدوام التاسعة صباحاً

قال إن الدوام يستمر حتى الرابعة عصراً حرصاً على سلامة الموظفين

وجه الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سلمان الطريقي بأن يبدأ الدوام الخميس الساعة التاسعة صباحاً بسبب ما تشهده المملكة من كسوف للشمس.

وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي على تويتر: أنه نظراً لما تشهد المملكة من كسوف للشمس غداً الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م، فقد وجه الرئيس العام للهيئة بأن يبدأ الدوام يوم غد الخميس الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً وذلك حرصاً على سلامة الموظفين.

الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة عبدالرحمن الطريقي تأخير الدوام كسوف الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب كسوف الشمس.. رئيس الأرصاد يوجه ببدء الدوام التاسعة صباحاً
سبق

وجه الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سلمان الطريقي بأن يبدأ الدوام الخميس الساعة التاسعة صباحاً بسبب ما تشهده المملكة من كسوف للشمس.

وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي على تويتر: أنه نظراً لما تشهد المملكة من كسوف للشمس غداً الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م، فقد وجه الرئيس العام للهيئة بأن يبدأ الدوام يوم غد الخميس الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً وذلك حرصاً على سلامة الموظفين.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
12:20 AM

بسبب كسوف الشمس.. رئيس الأرصاد يوجه ببدء الدوام التاسعة صباحاً

قال إن الدوام يستمر حتى الرابعة عصراً حرصاً على سلامة الموظفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجه الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سلمان الطريقي بأن يبدأ الدوام الخميس الساعة التاسعة صباحاً بسبب ما تشهده المملكة من كسوف للشمس.

وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد عبر حسابها الرسمي على تويتر: أنه نظراً لما تشهد المملكة من كسوف للشمس غداً الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م، فقد وجه الرئيس العام للهيئة بأن يبدأ الدوام يوم غد الخميس الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً وذلك حرصاً على سلامة الموظفين.

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