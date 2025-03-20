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مدير تعليم صبيا يثمّن حرص القيادة على صحة المواطن والمقيم

أكّد أن الإجراءات الاحترازية جاءت في وقت مبكر لمواجهة الفيروس

ثمن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عاليًاـ ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تبين أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين.

وأشاد مدير تعليم صبيا بتأكيد وحرص خادم الحرمين الشريفين على صحة المواطن والمقيم وسلامتهم، وأنها من أهم الأولويات، وهو ما تحرص عليه قيادة المملكة التي تضع المواطن نصب عينيها، وتعد أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جميع الأزمات.

وقال "الخرمي": جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين لتوضح أن المملكة العربية السعودية تدرك أهمية وصعوبة المرحلة الحالية، إلا أنها عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما استدعى اتخاذها إجراءات احترازية وقائية في وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى ما اتسمت به الكلمة من صراحة وشفافية بعثت في نفوس الجميع الطمأنينة، مع الحرص التام على نشر الالتزام بتوجيهات الجهات العليا للتعامل مع أزمة كورونا المستجد، وهو المبدأ الذي دأبت عليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا.

وأكد الدكتور "الخرمي" أن جميع منسوبي تعليم صبيا يسخرون كل طاقاتهم العلمية والتجهيزية والبشرية للتعاون مع الجهات المكلفة بالتصدّي لهذا المرض خدمة للمليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم صبيا يثمّن حرص القيادة على صحة المواطن والمقيم
سبق

ثمن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عاليًاـ ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تبين أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين.

وأشاد مدير تعليم صبيا بتأكيد وحرص خادم الحرمين الشريفين على صحة المواطن والمقيم وسلامتهم، وأنها من أهم الأولويات، وهو ما تحرص عليه قيادة المملكة التي تضع المواطن نصب عينيها، وتعد أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جميع الأزمات.

وقال "الخرمي": جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين لتوضح أن المملكة العربية السعودية تدرك أهمية وصعوبة المرحلة الحالية، إلا أنها عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما استدعى اتخاذها إجراءات احترازية وقائية في وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى ما اتسمت به الكلمة من صراحة وشفافية بعثت في نفوس الجميع الطمأنينة، مع الحرص التام على نشر الالتزام بتوجيهات الجهات العليا للتعامل مع أزمة كورونا المستجد، وهو المبدأ الذي دأبت عليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا.

وأكد الدكتور "الخرمي" أن جميع منسوبي تعليم صبيا يسخرون كل طاقاتهم العلمية والتجهيزية والبشرية للتعاون مع الجهات المكلفة بالتصدّي لهذا المرض خدمة للمليك والوطن.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:36 PM

مدير تعليم صبيا يثمّن حرص القيادة على صحة المواطن والمقيم

أكّد أن الإجراءات الاحترازية جاءت في وقت مبكر لمواجهة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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ثمن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عاليًاـ ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تبين أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين.

وأشاد مدير تعليم صبيا بتأكيد وحرص خادم الحرمين الشريفين على صحة المواطن والمقيم وسلامتهم، وأنها من أهم الأولويات، وهو ما تحرص عليه قيادة المملكة التي تضع المواطن نصب عينيها، وتعد أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جميع الأزمات.

وقال "الخرمي": جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين لتوضح أن المملكة العربية السعودية تدرك أهمية وصعوبة المرحلة الحالية، إلا أنها عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما استدعى اتخاذها إجراءات احترازية وقائية في وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى ما اتسمت به الكلمة من صراحة وشفافية بعثت في نفوس الجميع الطمأنينة، مع الحرص التام على نشر الالتزام بتوجيهات الجهات العليا للتعامل مع أزمة كورونا المستجد، وهو المبدأ الذي دأبت عليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا.

وأكد الدكتور "الخرمي" أن جميع منسوبي تعليم صبيا يسخرون كل طاقاتهم العلمية والتجهيزية والبشرية للتعاون مع الجهات المكلفة بالتصدّي لهذا المرض خدمة للمليك والوطن.

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