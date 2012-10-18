ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض الدفاع جنوب بيشة تحقيقاً لاستراتيجية تطوير عسير
تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية
وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة التي تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية.
وزفّ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضاً حكومية، معلناً بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية.
وقالت إمارة منطقة عسير: تأتي هذه الموافقة دعماً من ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير، وللاحتياج التنموي في المنطقة؛ لتجني محافظة بيشة أولى ثمرات الاستراتيجية.
ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض الدفاع جنوب بيشة تحقيقاً لاستراتيجية تطوير عسير
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-18
وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة التي تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية.
وزفّ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضاً حكومية، معلناً بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية.
وقالت إمارة منطقة عسير: تأتي هذه الموافقة دعماً من ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير، وللاحتياج التنموي في المنطقة؛ لتجني محافظة بيشة أولى ثمرات الاستراتيجية.
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
02:27 PM
ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض الدفاع جنوب بيشة تحقيقاً لاستراتيجية تطوير عسير
تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية
وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة التي تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية.
وزفّ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضاً حكومية، معلناً بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية.
وقالت إمارة منطقة عسير: تأتي هذه الموافقة دعماً من ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير، وللاحتياج التنموي في المنطقة؛ لتجني محافظة بيشة أولى ثمرات الاستراتيجية.