النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض الدفاع جنوب بيشة تحقيقاً لاستراتيجية تطوير عسير

تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية

وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة التي تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية.

وزفّ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضاً حكومية، معلناً بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية.

وقالت إمارة منطقة عسير: تأتي هذه الموافقة دعماً من ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير، وللاحتياج التنموي في المنطقة؛ لتجني محافظة بيشة أولى ثمرات الاستراتيجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض الدفاع جنوب بيشة تحقيقاً لاستراتيجية تطوير عسير
سبق

وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة التي تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية.

وزفّ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضاً حكومية، معلناً بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية.

وقالت إمارة منطقة عسير: تأتي هذه الموافقة دعماً من ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير، وللاحتياج التنموي في المنطقة؛ لتجني محافظة بيشة أولى ثمرات الاستراتيجية.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
02:27 PM

ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض الدفاع جنوب بيشة تحقيقاً لاستراتيجية تطوير عسير

تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
20,603

وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة التي تبلغ مساحتها 580.225 متراً مربعاً لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية.

وزفّ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال البشرى لأهالي بيشة بنقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب المحافظة لتكون أرضاً حكومية، معلناً بدء العمل لوضع منهج التطوير بمعايير عالمية.

وقالت إمارة منطقة عسير: تأتي هذه الموافقة دعماً من ولي العهد لاستراتيجية تطوير منطقة عسير، وللاحتياج التنموي في المنطقة؛ لتجني محافظة بيشة أولى ثمرات الاستراتيجية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,595
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,062
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة