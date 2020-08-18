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"النقد": قطاع التأمين شهد تطورات إيجابية عدة خلال الربع الأول من 2020

أصدرت تقرير أداء القطاع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدار تقريرها الربعي الأول عن أداء قطاع التأمين في السعودية، الذي يبرز نتائج القطاع المتعلقة بالربع الأول للعام 2020م.

وتعتزم مؤسسة النقد نشر تقرير قطاع التأمين بصفة سنوية، مع الاستمرار في نشر مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع على نحو ربع سنوي ابتداء من هذا الربع. ويقارن هذا التقرير أداء قطاع التأمين للربع الأول من عام 2020م مع الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في السعودية.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2020م؛ إذ أظهر نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6 % مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، فيما انخفض المعدل المجمع إلى أقل من 100 % على عكس الربع الأول من عام 2019م.

كما أشار التقرير إلى انخفاض بشكل ملحوظ لمعدل خسائر التأمين الصحي الذي يمثل أكبر حصة من قطاع التأمين، بينما تحسن هامش الملاءة المالية.

من ناحية أخرى، بيّن التقرير الربعي ارتفاع معدل خسارة التأمين على المركبات مع استمرار حدة المنافسة، وكذلك انخفاض صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بانخفاض دخل الاستثمار.

ويمكن الاطلاع على تقرير قطاع التأمين للربع الأول من العام 2020م على موقع مؤسسة النقد عبر الرابط:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/insurance/pages/publications.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقد": قطاع التأمين شهد تطورات إيجابية عدة خلال الربع الأول من 2020
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدار تقريرها الربعي الأول عن أداء قطاع التأمين في السعودية، الذي يبرز نتائج القطاع المتعلقة بالربع الأول للعام 2020م.

وتعتزم مؤسسة النقد نشر تقرير قطاع التأمين بصفة سنوية، مع الاستمرار في نشر مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع على نحو ربع سنوي ابتداء من هذا الربع. ويقارن هذا التقرير أداء قطاع التأمين للربع الأول من عام 2020م مع الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في السعودية.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2020م؛ إذ أظهر نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6 % مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، فيما انخفض المعدل المجمع إلى أقل من 100 % على عكس الربع الأول من عام 2019م.

كما أشار التقرير إلى انخفاض بشكل ملحوظ لمعدل خسائر التأمين الصحي الذي يمثل أكبر حصة من قطاع التأمين، بينما تحسن هامش الملاءة المالية.

من ناحية أخرى، بيّن التقرير الربعي ارتفاع معدل خسارة التأمين على المركبات مع استمرار حدة المنافسة، وكذلك انخفاض صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بانخفاض دخل الاستثمار.

ويمكن الاطلاع على تقرير قطاع التأمين للربع الأول من العام 2020م على موقع مؤسسة النقد عبر الرابط:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/insurance/pages/publications.aspx

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:29 PM

"النقد": قطاع التأمين شهد تطورات إيجابية عدة خلال الربع الأول من 2020

أصدرت تقرير أداء القطاع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدار تقريرها الربعي الأول عن أداء قطاع التأمين في السعودية، الذي يبرز نتائج القطاع المتعلقة بالربع الأول للعام 2020م.

وتعتزم مؤسسة النقد نشر تقرير قطاع التأمين بصفة سنوية، مع الاستمرار في نشر مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع على نحو ربع سنوي ابتداء من هذا الربع. ويقارن هذا التقرير أداء قطاع التأمين للربع الأول من عام 2020م مع الربع المماثل من العام السابق.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في السعودية.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عددًا من التطورات الإيجابية خلال الربع الأول من عام 2020م؛ إذ أظهر نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بأكثر من 6 % مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، فيما انخفض المعدل المجمع إلى أقل من 100 % على عكس الربع الأول من عام 2019م.

كما أشار التقرير إلى انخفاض بشكل ملحوظ لمعدل خسائر التأمين الصحي الذي يمثل أكبر حصة من قطاع التأمين، بينما تحسن هامش الملاءة المالية.

من ناحية أخرى، بيّن التقرير الربعي ارتفاع معدل خسارة التأمين على المركبات مع استمرار حدة المنافسة، وكذلك انخفاض صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بانخفاض دخل الاستثمار.

ويمكن الاطلاع على تقرير قطاع التأمين للربع الأول من العام 2020م على موقع مؤسسة النقد عبر الرابط:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/insurance/pages/publications.aspx

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