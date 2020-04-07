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"بر الشرائع" تبدأ توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة

في إطار توفير الإعانات المالية والغذائية للفقراء

بدأت جمعية "البر" الخيرية بالشرائع، الثلاثاء، توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة لديها، ضمن أهداف الجمعية لتوفير الإعانات المالية والغذائية للفقراء والمحتاجين.

وحرصت الجمعية بأن تشمل هذه المساعدات الغذائية جميع المستفيدين المسجلين لديها، وتلبية احتياجاتهم من خلال تأمين مكونات السلة الأكثر أهمية طبقاً للمواصفات.

كما تستعد الجمعية، خلال الفترة المقبلة، لتقديم المزيد من الدعم عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ضمن خطتها السنوية والتي تستهدف الأسر لمساندتهم والتخفيف عنهم.

بر الشرائع

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"بر الشرائع" تبدأ توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة
سبق

بدأت جمعية "البر" الخيرية بالشرائع، الثلاثاء، توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة لديها، ضمن أهداف الجمعية لتوفير الإعانات المالية والغذائية للفقراء والمحتاجين.

وحرصت الجمعية بأن تشمل هذه المساعدات الغذائية جميع المستفيدين المسجلين لديها، وتلبية احتياجاتهم من خلال تأمين مكونات السلة الأكثر أهمية طبقاً للمواصفات.

كما تستعد الجمعية، خلال الفترة المقبلة، لتقديم المزيد من الدعم عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ضمن خطتها السنوية والتي تستهدف الأسر لمساندتهم والتخفيف عنهم.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:44 PM

"بر الشرائع" تبدأ توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة

في إطار توفير الإعانات المالية والغذائية للفقراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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بدأت جمعية "البر" الخيرية بالشرائع، الثلاثاء، توزيع 920 سلة غذائية على الأسر المستفيدة لديها، ضمن أهداف الجمعية لتوفير الإعانات المالية والغذائية للفقراء والمحتاجين.

وحرصت الجمعية بأن تشمل هذه المساعدات الغذائية جميع المستفيدين المسجلين لديها، وتلبية احتياجاتهم من خلال تأمين مكونات السلة الأكثر أهمية طبقاً للمواصفات.

كما تستعد الجمعية، خلال الفترة المقبلة، لتقديم المزيد من الدعم عبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ضمن خطتها السنوية والتي تستهدف الأسر لمساندتهم والتخفيف عنهم.

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