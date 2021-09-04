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في 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1800 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ٱن كوريا الجنوبية أضافت 1804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1776 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 258 ألفًا و913 إصابة بالفيروس.

كما سجلت كوريا الجنوبية سبع وفيات جديدة بكوفيد19- لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2135 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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في 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1800 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا
سبق

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ٱن كوريا الجنوبية أضافت 1804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1776 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 258 ألفًا و913 إصابة بالفيروس.

كما سجلت كوريا الجنوبية سبع وفيات جديدة بكوفيد19- لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2135 حالة وفاة.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
10:16 AM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
09:56 PM

في 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1800 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ٱن كوريا الجنوبية أضافت 1804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1776 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 258 ألفًا و913 إصابة بالفيروس.

كما سجلت كوريا الجنوبية سبع وفيات جديدة بكوفيد19- لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2135 حالة وفاة.

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