الليمون الساخن لنزلات البرد.. 5 نصائح لأقصى استفادة

يُنصح مرضى نزلات البرد غالبًا بشرب الليمون الساخن لعلاج العدوى وتخفيف الأعراض، ولتجنب الآثار الجانبية للأدوية المضادة للمرض؛ لكن هل يمكن أن يساعد هذا المشروب حقًّا؟

يقول موقع "دويتشه فيله" الألماني: في أشهُر الشتاء، يصاب الكثير من الناس بالزكام.. ويلجأ البعض بعد ذلك إلى الأدوية للسيطرة على الأعراض؛ لكن جميع الأدوية تقريبًا لها أيضًا آثار جانبية غير مرغوب فيها، ويُنصح عادة بالعلاجات المنزلية البسيطة؛ لكن ليس كل هذه العلاجات تعمل بكفاءة ضد المرض عندما يكون حادًّا؛ إذ إنها تعمل بشكل وقائي.

الليمون الساخن

الليمون الساخن هو عصير ليمون في كوب ماء ساخن محلى بقليل من العسل. يوفر المشروب فيتامين سي ومواد مضادة للالتهابات والجراثيم، ولكن التأثير الإيجابي لفيتامين سي أقل فائدة في حالة الإصابة بنزلة برد؛ بل له تأثير وقائي أكثر من خلال دعم جهاز المناعة.

وينقل موقع "هايل براكسيس" الألماني المهتم بالصحة عن المركز الألماني الاتحادي للتغذية؛ أنه "يوصى غالبًا بالليمون الساخن كعلاج منزلي لنزلات البرد"؛ ولكن لماذا هذا الشراب صحي جدًّا؟ وما هي النصائح الخمس عند تناول الليمون الساخن كعلاج منزلي لنزلات البرد؟

الماء البارد ثم التسخين

لأن فيتامين "سي" شديد الحساسية للحرارة، يجب تعبئة عصير الليمون بالماء البارد حتى يتم الاحتفاظ بمزيد من فيتامين "سي"، ثم يسخن المشروب إلى درجة حرارة الشرب، أي يكون ماء فاترًا وليس ساخنًا. يجب أيضًا عدم تسخين العسل لأكثر من 40 درجة مئوية حتى يتم الاحتفاظ بمكوناته.

قسط كبير من الراحة

عندما تصاب بنزلة برد، من المهم أن يحصل جسمك على قسط كبير من الراحة حتى يتمكن جهاز المناعة من التركيز بشكل كامل على مكافحة الفيروسات؛ لذلك من الأفضل البقاء في السرير لبضعة أيام.

الكثير من السوائل

بالإضافة إلى الراحة، يحتاج الجسم إلى الكثير من السوائل في حالة الإصابة بعدوى الأنفلونزا، وبالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة؛ فهذا يعني حوالى 2 إلى 2.5 لتر في اليوم. من الأفضل شرب ماء صاف (غير بارد) أو شاي أعشاب أو عصير فواكه خفيف.

والسوائل ضرورية للحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة ولحماية الجسم من الجفاف.

حمامات البخار والاستنشاق

يقول بعض الناس: إن نزلة البرد تستمر سبعة أيام مع العلاج أو حتى بدونه؛ ولكن وجد الكثيرون أن بعض العلاجات لا تخفف الأعراض الفردية فحسب؛ بل تُقصر أيضًا من مدة الأعراض. على سبيل المثال، تُعتبر حمامات البخار والاستنشاق من العلاجات المنزلية الفعالة ضد نزلات البرد، ويمكن لشطف الأنف أيضًا أن يخفف من انسداد الأنف.

الشاي بالزعتر والمريمية

ويمكن أن يساعد الشاي الممزوج بالزعتر والمريمية واليانسون على منع السعال.