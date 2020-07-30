النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1187 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1176 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. مهرجان بريدة للتمور ينطلق الأحد المقبل

بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة

ينطلق، الأحد القادم، بمدينة التمور ببريدة "مهرجان بريدة للتمور"، بتنظيم من أمانة منطقة القصيم، وبإشراف إمارة المنطقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، ممثلةً بهيئة فنون الطهي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها، ويستمر 35 يوماً.

ويتضمّن المهرجان الذي سيشارك فيه أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع، وسط تطبيق للتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالمهرجان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. مهرجان بريدة للتمور ينطلق الأحد المقبل
سبق

ينطلق، الأحد القادم، بمدينة التمور ببريدة "مهرجان بريدة للتمور"، بتنظيم من أمانة منطقة القصيم، وبإشراف إمارة المنطقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، ممثلةً بهيئة فنون الطهي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها، ويستمر 35 يوماً.

ويتضمّن المهرجان الذي سيشارك فيه أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع، وسط تطبيق للتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالمهرجان.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
03:20 PM

بالصور.. مهرجان بريدة للتمور ينطلق الأحد المقبل

بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
1,984

ينطلق، الأحد القادم، بمدينة التمور ببريدة "مهرجان بريدة للتمور"، بتنظيم من أمانة منطقة القصيم، وبإشراف إمارة المنطقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، ممثلةً بهيئة فنون الطهي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها، ويستمر 35 يوماً.

ويتضمّن المهرجان الذي سيشارك فيه أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع، وسط تطبيق للتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالمهرجان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,202
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,054

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة