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"الأيوبي" لـ"سبق": تعليق العمرة ساعد في منع تفشي فيروس كورونا

أثنى على أداء المملكة في إجراءات حماية المواطن والمقيم

أشاد رئيس مركز العرب للشؤون الإستراتيجية في القدس، المستشار زيد الأيوبي، بالجهود الكبيرة الاحترازية للمملكة في منع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين.

وقال إن قرار تعليق العمرة ساعد دول المنطقة في منع تفشي الفيروس.

وأضاف "الأيوبي" في حديث لـ "سبق": السعودية أبدعت في مواجهة فيروس كورونا للحيلولة دون تفشيه بين المواطنين السعوديين والمقيمين بها، وكانت من أوائل دول المنطقة السباقة في اتخاذ إجراءات مشددة لحماية الأمن الصحي للسعوديين والجاليات المقيمة.

وتابع: كان لذلك انعكاس على السيطرة السعودية الإيجابية والمتقدمة على حالات الإصابة ومعالجتها بالإضافة إلى أن الإجراءات المبكرة والمشددة السعودية في هذا السياق ساعد كل دول المنطقة على السيطرة على الفيروس المتجدد، خصوصاً بعد تعليق شعيرة العمرة وإلغاء كل أسباب التجمعات وكل الرحلات الجوية بين دول المنطقة وهو ما كان له أثر إيجابي واضح على منع تفشي الفيروس.

ونوه "الأيوبي" إلى أن الله أعطى المملكة العربية السعودية قدرة استثنائية لقداسة وطهارة أرضها جعلها لا تسيطر على الفيروس في بلاد الحرمين فقط، بل الآن تقف في مصاف الدول الكبرى التي تساعد الدول الأخرى من خلال منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة على مواجهة الفيروس، وهو ما أكد عليه مدير عام منظمة الصحة العالمية، عندما شكر الملك سلمان بن عبد العزيز، على مكرمته التي قدمها للمنظمة لمساعدتها على مواجهة كورونا في الدول الضعيفة.

ودعا المستشار "الأيوبي" كل دول المنطقة والعالم إلى أن تحذو حذو المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الفيروس الذي يهدد أرواح البشر.

فيروس كورونا الجديد مركز العرب للشؤون الإستراتيجية القدس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأيوبي" لـ"سبق": تعليق العمرة ساعد في منع تفشي فيروس كورونا
سبق

أشاد رئيس مركز العرب للشؤون الإستراتيجية في القدس، المستشار زيد الأيوبي، بالجهود الكبيرة الاحترازية للمملكة في منع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين.

وقال إن قرار تعليق العمرة ساعد دول المنطقة في منع تفشي الفيروس.

وأضاف "الأيوبي" في حديث لـ "سبق": السعودية أبدعت في مواجهة فيروس كورونا للحيلولة دون تفشيه بين المواطنين السعوديين والمقيمين بها، وكانت من أوائل دول المنطقة السباقة في اتخاذ إجراءات مشددة لحماية الأمن الصحي للسعوديين والجاليات المقيمة.

وتابع: كان لذلك انعكاس على السيطرة السعودية الإيجابية والمتقدمة على حالات الإصابة ومعالجتها بالإضافة إلى أن الإجراءات المبكرة والمشددة السعودية في هذا السياق ساعد كل دول المنطقة على السيطرة على الفيروس المتجدد، خصوصاً بعد تعليق شعيرة العمرة وإلغاء كل أسباب التجمعات وكل الرحلات الجوية بين دول المنطقة وهو ما كان له أثر إيجابي واضح على منع تفشي الفيروس.

ونوه "الأيوبي" إلى أن الله أعطى المملكة العربية السعودية قدرة استثنائية لقداسة وطهارة أرضها جعلها لا تسيطر على الفيروس في بلاد الحرمين فقط، بل الآن تقف في مصاف الدول الكبرى التي تساعد الدول الأخرى من خلال منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة على مواجهة الفيروس، وهو ما أكد عليه مدير عام منظمة الصحة العالمية، عندما شكر الملك سلمان بن عبد العزيز، على مكرمته التي قدمها للمنظمة لمساعدتها على مواجهة كورونا في الدول الضعيفة.

ودعا المستشار "الأيوبي" كل دول المنطقة والعالم إلى أن تحذو حذو المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الفيروس الذي يهدد أرواح البشر.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
08:39 PM

"الأيوبي" لـ"سبق": تعليق العمرة ساعد في منع تفشي فيروس كورونا

أثنى على أداء المملكة في إجراءات حماية المواطن والمقيم

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أشاد رئيس مركز العرب للشؤون الإستراتيجية في القدس، المستشار زيد الأيوبي، بالجهود الكبيرة الاحترازية للمملكة في منع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين.

وقال إن قرار تعليق العمرة ساعد دول المنطقة في منع تفشي الفيروس.

وأضاف "الأيوبي" في حديث لـ "سبق": السعودية أبدعت في مواجهة فيروس كورونا للحيلولة دون تفشيه بين المواطنين السعوديين والمقيمين بها، وكانت من أوائل دول المنطقة السباقة في اتخاذ إجراءات مشددة لحماية الأمن الصحي للسعوديين والجاليات المقيمة.

وتابع: كان لذلك انعكاس على السيطرة السعودية الإيجابية والمتقدمة على حالات الإصابة ومعالجتها بالإضافة إلى أن الإجراءات المبكرة والمشددة السعودية في هذا السياق ساعد كل دول المنطقة على السيطرة على الفيروس المتجدد، خصوصاً بعد تعليق شعيرة العمرة وإلغاء كل أسباب التجمعات وكل الرحلات الجوية بين دول المنطقة وهو ما كان له أثر إيجابي واضح على منع تفشي الفيروس.

ونوه "الأيوبي" إلى أن الله أعطى المملكة العربية السعودية قدرة استثنائية لقداسة وطهارة أرضها جعلها لا تسيطر على الفيروس في بلاد الحرمين فقط، بل الآن تقف في مصاف الدول الكبرى التي تساعد الدول الأخرى من خلال منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة على مواجهة الفيروس، وهو ما أكد عليه مدير عام منظمة الصحة العالمية، عندما شكر الملك سلمان بن عبد العزيز، على مكرمته التي قدمها للمنظمة لمساعدتها على مواجهة كورونا في الدول الضعيفة.

ودعا المستشار "الأيوبي" كل دول المنطقة والعالم إلى أن تحذو حذو المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الفيروس الذي يهدد أرواح البشر.

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