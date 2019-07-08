وداعًا للمفاجآت وأهلًا بالحل الذكي.. "جوجل" تعالج مشكلة تؤرق الكثيرين

توفر عليك عبء علامة تبويب جديدة لفتح "يوتيوب" مثلًا أو تشغيل موقع شهير

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، حلًّا وصفته تقارير صحفية بـ"الذكي"؛ لمشكلة تؤرق الكثير من متصفحي الإنترنت في العالم.

ويتمثل هذا الحل -وفقًا لما نقله موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص- في إمكانية إيقاف أصوات الموسيقى أو الفيديوهات، التي تظهر فجأة عند تصفحك أي موقع عبر متصفح "جوجل كروم".

وأضافت "جوجل" لمتصفحها "جوجل كروم"، زرًّا جديدًا على شريط الأدوات، والذي سيسمح لأول مرة بإيقاف أو تشغيل الفيديوهات أو الموسيقى التي تظهر بصورة مفاجئة في بعض المواقع.

وبرغم أن ذلك الزر وتلك التقنية الذكية لا تزال متاحة فقط على نسخ "البيتا" عبر متصفح "جوجل كروم" ومتصفح "كناري"؛ إلا أنها وعدت بطرحها قريبًا لكافة مستخدمي الإنترنت في العالم.

كما ستسمح تلك التقنية بتشغيل مختلف أنواع الفيديوهات والموسيقى، خلال تصفحك للإنترنت؛ أي أنها ستوفر عليك عبء فتح علامة تبويب جديدة لفتح "يوتيوب" مثلًا أو تشغيل أي من مواقع الموسيقى الشهيرة.

ويتوافق الزر الجديد مع مختلف أنواع الفيديوهات ومقاطع الموسيقى من مختلف المصادر مثل "يوتيوب" و"فيمو" و"سبوتيفاي".