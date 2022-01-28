شاهد.. انحراف وانقلاب يتبعه سقوط مركبة في مجرى السيل بجدة

قائدها تعرض لإصابات والهلال الأحمر يباشر

تسبب انقلاب مركبة في سقوطها في مجرى السيل اليوم بجدة، وتعرض سائقها لإصابات متعددة.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً عن سقوط مركبة فجر اليوم داخل مجرى السيل بشارع عبدالله السليمان.

وتمكّن مجموعة من المواطنين من إخراج المصاب بعد استقرار المركبة رأساً على عقب لحين وصول فرق الهلال الأحمر، وتسلّم الحالة التي تعرضت لإصابات متوسطة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجدة عبدالله أبوزيد لـ"سبق" عن مباشرة فرق الهلال الأحمر بلاغاً عن انقلاب مركبة وسقوطها، وتم إسعاف قائدها ونقله إلى مستشفى شرق جدة.