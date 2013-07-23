النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديس" منوهًا بجهود وتغطيات "سناب الداخلية": شكرًا لرجال الأمن

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الأمن قُرِن بالمسجد الحرام، مستشهدًا معاليه بالآية الكريمة: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام).

وأشار عبر تصريح نشر في "سناب الداخلية"، إلى أن الجميع وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، وبدعم مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يتعاونون بالعناية بالحس الأمني للحرمين الشريفين.

ونوّه بما يبذله "سناب وزارة الداخلية" لتغطية النواحي الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، معبرًا عن شكره لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود كبيرة خلال تعاملهم مع حجاج بيت الله الحرام لما يتمتعون به من مهارات عالية وتعامل حسن وأسلوب إنساني. (فيديو)

رئاسة شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديس" منوهًا بجهود وتغطيات "سناب الداخلية": شكرًا لرجال الأمن
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الأمن قُرِن بالمسجد الحرام، مستشهدًا معاليه بالآية الكريمة: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام).

وأشار عبر تصريح نشر في "سناب الداخلية"، إلى أن الجميع وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، وبدعم مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يتعاونون بالعناية بالحس الأمني للحرمين الشريفين.

ونوّه بما يبذله "سناب وزارة الداخلية" لتغطية النواحي الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، معبرًا عن شكره لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود كبيرة خلال تعاملهم مع حجاج بيت الله الحرام لما يتمتعون به من مهارات عالية وتعامل حسن وأسلوب إنساني. (فيديو)

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
09:39 PM

"السديس" منوهًا بجهود وتغطيات "سناب الداخلية": شكرًا لرجال الأمن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
863

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الأمن قُرِن بالمسجد الحرام، مستشهدًا معاليه بالآية الكريمة: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام).

وأشار عبر تصريح نشر في "سناب الداخلية"، إلى أن الجميع وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، وبدعم مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يتعاونون بالعناية بالحس الأمني للحرمين الشريفين.

ونوّه بما يبذله "سناب وزارة الداخلية" لتغطية النواحي الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، معبرًا عن شكره لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود كبيرة خلال تعاملهم مع حجاج بيت الله الحرام لما يتمتعون به من مهارات عالية وتعامل حسن وأسلوب إنساني. (فيديو)

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,033
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,455
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,936

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة