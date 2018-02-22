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"بلدي الخرمة" يوضح طبيعة "زيارة الوفد الوزاري" ومصطلح "التحقيق"

السبيعي" معقباً على ما نشرته "سبق": تداول معلومات المجلس له ضوابط

أكد مجلس بلدي الخرمة بخصوص زيارة مختصين من الوزارة والتحقيق مع رئيس المجلس وأعضائه، أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات حول زيارة المختصين، مبيناً أن الزيارة حدثت، وأن من مهام وآليات عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ترسل مختصين من قبلها؛ للوقوف على سير أعمال المجالس.

وتفصيلاً، قال رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة الخرمة عتيق بن ناصر بن عتيق السبيعي، في ردّه على خبر نشرته "سبق" بعنوان: "وزير البلدية يوجه بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي الخرمة" يوم الثلاثاء 4/ 6/ 1439هـ، أن مصطلح "تحقيق" لا يُستخدم إلا في حالات خاصة وقضايا تتناسب ومفهومها، وما ذُكر لا يتوافق مع مقام المجلس وأعضائه.

وأضاف: "المجلس البلدي بالخرمة لم يُدلِ بأي معلومات حول زيارة مختصين من الوزارة إلى بلدي الخرمة، الأمر الذي يجب أن يصل صداه إلى "تحقيق"؛ لكون لائحة المجالس البلدية تمنع تداول المعلومات عن المجلس وأعماله من قبل الأعضاء إلى الغير إلا عن طريق المتحدث الإعلامي وهو رئيس المجلس أو من يفوضه عنه للتصريح"، مبيناً أن زيارة مختصين أو وفد من الوزارة ليس أمراً يستدعي الاستغراب، وهذه الزيارة حدثت، فمرحباً بهم.

وتابع: "إن من مهام وآليات عمل الوزارة أن ترسل مختصين من قبلها؛ للوقوف على سير أعمال المجالس".

وزير "البلدية" يوجه بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي الخرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي الخرمة" يوضح طبيعة "زيارة الوفد الوزاري" ومصطلح "التحقيق"
سبق

أكد مجلس بلدي الخرمة بخصوص زيارة مختصين من الوزارة والتحقيق مع رئيس المجلس وأعضائه، أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات حول زيارة المختصين، مبيناً أن الزيارة حدثت، وأن من مهام وآليات عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ترسل مختصين من قبلها؛ للوقوف على سير أعمال المجالس.

وتفصيلاً، قال رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة الخرمة عتيق بن ناصر بن عتيق السبيعي، في ردّه على خبر نشرته "سبق" بعنوان: "وزير البلدية يوجه بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي الخرمة" يوم الثلاثاء 4/ 6/ 1439هـ، أن مصطلح "تحقيق" لا يُستخدم إلا في حالات خاصة وقضايا تتناسب ومفهومها، وما ذُكر لا يتوافق مع مقام المجلس وأعضائه.

وأضاف: "المجلس البلدي بالخرمة لم يُدلِ بأي معلومات حول زيارة مختصين من الوزارة إلى بلدي الخرمة، الأمر الذي يجب أن يصل صداه إلى "تحقيق"؛ لكون لائحة المجالس البلدية تمنع تداول المعلومات عن المجلس وأعماله من قبل الأعضاء إلى الغير إلا عن طريق المتحدث الإعلامي وهو رئيس المجلس أو من يفوضه عنه للتصريح"، مبيناً أن زيارة مختصين أو وفد من الوزارة ليس أمراً يستدعي الاستغراب، وهذه الزيارة حدثت، فمرحباً بهم.

وتابع: "إن من مهام وآليات عمل الوزارة أن ترسل مختصين من قبلها؛ للوقوف على سير أعمال المجالس".

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
09:55 AM

"بلدي الخرمة" يوضح طبيعة "زيارة الوفد الوزاري" ومصطلح "التحقيق"

السبيعي" معقباً على ما نشرته "سبق": تداول معلومات المجلس له ضوابط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,606

أكد مجلس بلدي الخرمة بخصوص زيارة مختصين من الوزارة والتحقيق مع رئيس المجلس وأعضائه، أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات حول زيارة المختصين، مبيناً أن الزيارة حدثت، وأن من مهام وآليات عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ترسل مختصين من قبلها؛ للوقوف على سير أعمال المجالس.

وتفصيلاً، قال رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة الخرمة عتيق بن ناصر بن عتيق السبيعي، في ردّه على خبر نشرته "سبق" بعنوان: "وزير البلدية يوجه بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي الخرمة" يوم الثلاثاء 4/ 6/ 1439هـ، أن مصطلح "تحقيق" لا يُستخدم إلا في حالات خاصة وقضايا تتناسب ومفهومها، وما ذُكر لا يتوافق مع مقام المجلس وأعضائه.

وأضاف: "المجلس البلدي بالخرمة لم يُدلِ بأي معلومات حول زيارة مختصين من الوزارة إلى بلدي الخرمة، الأمر الذي يجب أن يصل صداه إلى "تحقيق"؛ لكون لائحة المجالس البلدية تمنع تداول المعلومات عن المجلس وأعماله من قبل الأعضاء إلى الغير إلا عن طريق المتحدث الإعلامي وهو رئيس المجلس أو من يفوضه عنه للتصريح"، مبيناً أن زيارة مختصين أو وفد من الوزارة ليس أمراً يستدعي الاستغراب، وهذه الزيارة حدثت، فمرحباً بهم.

وتابع: "إن من مهام وآليات عمل الوزارة أن ترسل مختصين من قبلها؛ للوقوف على سير أعمال المجالس".

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