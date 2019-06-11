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هيئة النقل العام تطرح مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات

كذلك وسيط التأجير إلكترونياً .. لإبداء المرئيات حولها من 11 إلى 25 يونيو

طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:Landtransport@pta.gov.sa

وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa

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هيئة النقل العام تطرح مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات
سبق

طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:Landtransport@pta.gov.sa

وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
09:40 AM

هيئة النقل العام تطرح مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات

كذلك وسيط التأجير إلكترونياً .. لإبداء المرئيات حولها من 11 إلى 25 يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,385

طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:Landtransport@pta.gov.sa

وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,526
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,366
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,384
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,162

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