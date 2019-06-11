وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa

وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:Landtransport@pta.gov.sa

طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً.

هيئة النقل العام تطرح مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-11 طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً. وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:Landtransport@pta.gov.sa وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 09:40 AM

هيئة النقل العام تطرح مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات كذلك وسيط التأجير إلكترونياً .. لإبداء المرئيات حولها من 11 إلى 25 يونيو





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طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:Landtransport@pta.gov.sa

وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa